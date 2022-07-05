Great Wall готова показать новый кроссовер

Китайская компания Great Wall готова представить у себя на родине в ближайшее время новую модель премиального кроссовера Wey. Среднеразмерный SUV c 6-местным салоном должен выйти на рынок КНР уже в этом году, сообщает портал «Китайские автомобили» 5 июля.

Машину заметили в Китае во время дорожных тестов. На шпионских снимках видно, что кроссовер выполнен в традициях обычных SUV. Задняя часть нового Wey украшена спойлером. Форма фонарей автомобиля по мнению экспертов сильно напоминает заднюю оптику модели Haval Shenshou.

Среди других деталей экстерьера машины заметны колесные диски с интересным рисунком, а также дверные ручки, которые снабжены выдвижным механизмом. Салон машины на шпионские снимки не попал. О его точных габаритах, как и о силовой установке пока тоже нет подробной информации.

Предполагается, что «сердцем» нового SUV от Wey станет гибридная силовая установка. В ее основе будет 1,5-литровый ДВС и электромотор. Самая производительная версия такой гибридной схемы может выдавать мощностью в 483 л. с. Ожидается, что вместе с новым кроссовером Wey одновременно должен появится кроссовер, решенный в ретро-стиле, Wey Dream.

23 июня «Известия» сообщали, что китайский бренд автомобилей премиум-класса Hongqi уже в третьем квартале 2022 года может открыть продажи в России. Бренд уже занимается сертификацией в России своих новинок. Российским потребителям представят три бензиновых седана — H5, H7 и H9 и единственный кроссовер — электрический флагман E-HS9.