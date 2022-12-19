АвтоВАЗ возобновит работу на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Компания АвтоВАЗ возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023. Об этом 19 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

Также стало известно, что в январе-феврале 2023 года завершатся переговоры с новыми партнерами по производству на предприятии, где ранее выпускали автомобили Nissan.

8 декабря АвтоВАЗ сообщил, что намерен выпустить в 2023 году чуть более 400 тыс. машин.

В 2022 году АвтоВАЗ столкнулся с большими сложностями в поставках на предприятие необходимых автокомпонентов. Завод был в простое в мае текущего года, не выпустив за месяц ни одного автомобиля. Чуть позже, в начале июня 2022 года, на конвейер вернулась Lada Granta в упрощенных комплектациях, а затем возобновился выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Летом в Тольятти собрали ограниченную партию Lada Largus, в которую вошли 1800 автомобилей.

9 декабря вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АвтоВАЗ. Министр также напомнил, что все активы Nissan сегодня принадлежат Научно-автомоторному институту (НАМИ).