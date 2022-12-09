Управлять заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АвтоВАЗ

Бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АвтоВАЗ. Как сообщил 9 декабря вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, производство новых автомобилей на предприятии планируется начать в 2023 году.

«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться АвтоВАЗом», — ответил он журналистам на вопрос об авторынке будущего года.

Министр также напомнил, что все активы Nissan сегодня принадлежат Научно-автомоторному институту (НАМИ).

24 ноября сообщалось, что НАМИ приобрел все российские активы японского автоконцерна Nissan. В том числе приобретены производственные мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

До этого, 11 октября, Мантуров рассказал «Известиям» о переходе завода Nissan в госсобственность. Он заявил, что в результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность. При этом НАМИ будет иметь возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, а также создавать совместные предприятия.

По словам Мантурова, осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставлять запчасти будет АвтоВАЗ.

8 декабря сообщалось, что АвтоВАЗ намерен выпустить в 2023 году более 400 тыс. машин. Этот показатель на 82% превысит заявку 2022 года. В текущем году завод столкнулся с дефицитом запчастей и находился в простое в мае, не выпустив ни одной машины. В июне на конвейер вернулись Lada Granta, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel.