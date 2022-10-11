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Завод Nissan в России перейдет в госсобственность

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Фото: ТАСС/Федосенко Василий
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Завод Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга компании в Москве будут проданы российскому институту «НАМИ» (подведомственен Минпромторгу РФ), сообщила пресс-служба Минпромторга «Известиям» 11 октября.

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«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» передает свои активы государству — данная сделка имеет важное значение для отрасли. В результате переговоров, удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около 2 тыс. сотрудников предприятия», — отметил вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он уточнил, что «НАМИ» имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, а также создавать совместные предприятия.

«АвтоВАЗ» будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти», — добавил Мантуров.

Сумму сделки Минпромторг не раскрывает. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих шести лет, уточнили в министерстве.

«Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников», — сказал президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида.

12 сентября сообщалось, что на заводе Nissan в Санкт-Петербурге продлили до конца 2022 года простой. Японская газета Nikkei Shimbun написала, что причиной такого решения назывались сложности с поставкой запчастей из Европы и Японии. Простой начался с марта.

До этого, 16 мая, Минпромторг объявил о переходе российских активов французской автомобилестроительной корпорации Renault в госсобственность. Автоконцерн передал свой завод «Рено Россия» правительству Москвы. Название предприятия было изменено на «Москвич». В начале сентября стало известно, что власти столицы планируют возобновить работу завода к концу 2022 года.

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