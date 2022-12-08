АвтоВАЗ намерен произвести 400 тыс. автомобилей в 2023 году

АвтоВАЗ намерен выпустить в 2023 году более 400 тыс. машин. Показатель на 82% превысит заявку 2022 года. В этом году АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом запчастей. Завод был в простое в мае, не выпустив ни одной машины. В июне на конвейер вернулись Lada Granta, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, передает телеканал «Известия». Летом собрали ограниченную партию Lada Largus — 1,8 тыс. авто. 6 декабря с конвейера АвтоВАЗа сошел 200-тысячный автомобиль.

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