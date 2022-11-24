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НАМИ приобрел все российские активы автоконцерна Nissan
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НАМИ приобрел все российские активы автоконцерна Nissan

НАМИ приобрел все российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Научно-автомоторный институт (НАМИ) приобрел все российские активы японского автоконцерна Nissan. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

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«В результате сделки 100% активов Nissan в России перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», — говорится в сообщении.

В том числе приобретены производственные мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

Отмечается, что сделка официально завершена. Как добавили в компании, закрытие сделки позволит сохранить производственный цикл, а также рабочие места.

О переходе завода Nissan в госсобственность рассказал «Известиям» 11 октября глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заявил, что в результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность. При этом НАМИ будет иметь возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, а также создавать совместные предприятия.

По словам Мантурова, осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставлять запчасти будет АвтоВАЗ.

Ранее, 16 мая, Минпромторг объявил о переходе российских активов французской автомобилестроительной корпорации Renault в госсобственность. Автоконцерн передал свой завод «Рено Россия» правительству Москвы, а его название изменено на «Москвич». Работа предприятия возобновилась 23 ноября, когда было запущено серийное производство кроссовера «Москвич-3». Продажи автомобиля начнутся уже в декабре этого года.

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