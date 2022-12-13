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Стала известна дата старта продаж внедорожников Tank

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
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Продажи китайских внедорожников Tank начнутся в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Известий», побывавший на премьере нового бренда в Москве.

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Машины планируют продавать по гибридной схеме, через дилеров в девяти крупных городах и онлайн. Онлайн-покупатели получат дополнительные привилегии, в том числе участие в мероприятиях.

На российском рынке будут одновременно представлены две модели. Первая — рамный внедорожник Tank 300 в ретро-стилистике. Под капотом — двухлитровый бензиновый турбомотор (220 л.с. и 381 Нм) в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Более крупный Tank 500 укомплектован бензиновым турбомотором V6 3.0 (299 л.с., 500 Нм) с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

В будущем в России планируют продавать гибридные версии внедорожников.

Обе модели имеют рамную конструкцию, переднюю независимую подвеску и задний неразрезной мост. Полный привод с подключаемой с помощью электромагнитной муфты передней осью предлагается по умолчанию.

Внедорожный потенциал внушительный: понижающая передача, блокировки межосевого, а также переднего и заднего межколесных дифференциалов. Дорожный просвет — 224 мм.

Бренд Tank был создан в Китае весной 2021 года. Планируется, что его модельный ряд будет состоять из пяти авто.

В конце октября 2022-го исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев заявил, что внедорожники Tank появятся в России до конца года. В ноябре в РФ были зарегистрированы торговая марка и логотип, а также запущен официальный сайт.

По оценке «Хавейл Мотор Рус», на первом этапе будут поставляться автомобили, собранные в Китае. В дальнейшем не исключено, что их производство будет локализовано в России.

Ранее стало известно, что к концу года в России осталось только 14 автомобильных брендов, а 46 марок свернули свою деятельность, сообщает Autonews.По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), из 14 оставшихся три принадлежат отечественным производителям (АвтоВАЗ, «Группа ГАЗ» и УАЗ). Остальные 11 брендов — китайские.

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