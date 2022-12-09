В России прекратили работу 46 зарубежных автобрендов

В начале 2022 года в России работали 60 зарубежных автобрендов, однако к концу года их осталось только 14. Свернули свою деятельность 46 марок, сообщил 9 декабря портал Autonews.

Портал отметил, что по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), из 14 оставшихся, предлагающих машины полной массой до 3,5 т три принадлежат отечественным производителям — это АвтоВАЗ, «Группа ГАЗ» и УАЗ. Остальные 11 компаний являются китайскими.

В настоящий момент у официальных дилеров можно купить автомобили марок Chery, Haval, Geely, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton и Omoda. При этом в ассоциации по неясным причинам не упомянули еще о трех автопроизводителях — возрожденном «Москвиче», электромобиле Evolute, а также китайской марке производящей электрокары, Skywell.

Портал напомнил, что в конце года в России ожидается запуск еще одного бренда из КНР, Great Wall Motor. Марка представит на отечественном рынке внедорожники Tank 300 и Tank 500.

Что касается иномарок, которые свернули официальные поставки в РФ, то сейчас они доступны на «сером» рынке, автомобили ввозят по параллельному импорту. Список брендов доступных для ввоза в Россию без официального разрешения производителя регулирует Минпромторг. На сегодняшний день автопродавцы могут привезти в Россию автомобили Volkswagen, Skoda, Nissan, BMW, Jeep, Chrysler, Cadillac, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bentley и других компаний.

7 декабря стало известно, что ввозя в Россию автомобили по параллельному импорту, жители РФ стали активно подключать машины к системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». По сравнению с октябрем и ноябрем текущего года динамика подключений выросла почти в 7 раз, до 200 машин в сутки, сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС» (оператор «ЭРА ГЛОНАСС»). На начало декабря текущего года в системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировалось более 9,1 млн автомобилей.