Китайские внедорожники Tank появятся в России

Китайский бренд Tank, входит в концерн Great Wall Motors, появится в России до конца 2022 года. Об этом 20 октября заявил на пресс-конференции в Москве исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

По словам менеджера про продукту Tank Ильи Федорова, на российском рынке появятся внедорожники Tank 300 и Tank 500.

Автомобили будут доступны с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. Кроме того, появятся модификации с трехлитровым V6 мощностью 290 л.с.

В компании пообещали, что для российского рынка будут доступны и гибридные версии автомобилей.

По оценке «Хавейл Мотор Рус», на первом этапе в Россию будут поставляться автомобили, собранные в Китае. В дальнейшем не исключено, что их производство будет локализовано в РФ, отметил Акифьев.

Цены и комплектации автомобилей будут обнародованы позднее.

12 октября стало известно, что в России всё чаще стали брать китайские машины в лизинг. По оценке компании «Газпромбанк Автолизинг», в легковом сегменте юридические лица и индивидуальные предприниматели отдали предпочтение автомобилям марок Geely, Haval, Chery и Exeed. По мнению специалистов, повышенный интерес бизнеса к автомобилям китайских брендов связан с дефицитом техники ведущих производителей других стран, которые ушли с российского рынка.