Реклама
Прямой эфир
Мир
Болгария остановила безвизовый въезд для россиян со служебными паспортами
Общество
В СК РФ заявили о десятках обысков по делу о теракте на Крымском мосту
Происшествия
Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области
Мир
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
Мир
В МИД Венгрии предсказали продолжение энергокризиса до 2024 года
Мир
Британцев разозлили очередные требования Зеленского к G7
Общество
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Мир
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Мир
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Общество
Гросси сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС
Мир
Исследование показало сокращение доходов за год у трети жителей Австрии
Экономика
Новак заявил о подготовке России к эмбарго Евросоюза на поставки нефти

В России всё чаще стали брать китайские машины в лизинг

0
Фото: Global Look Press/CTK/Petr Mlch
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За девять месяцев текущего года доля переданных в лизинг автомобилей китайского производства увеличилась в России с 9,7% до 26,3%. Об этом 12 октября «Известиям» сообщила компания «Газпромбанк Автолизинг».

Закат «Соляриса»: автовладельцы выбирают между отечественным и китайским
Продажи машин в сентябре продолжили рост

По мнению специалистов, повышенный интерес бизнеса к автомобилям китайских брендов связан с дефицитом техники ведущих производителей других стран, которые ушли с российского рынка или приостановили деятельность на территории РФ. Если в январе-марте текущего года доля «китайцев» в портфеле сделок лизинговой компании не превышала 10%, то в апреле 2022 года она составила 19,1%. С апреля по сентябрь 2022 года доля увеличилась до 26,3%.

Больше всего (на 20%) выросла доля автомобилей китайских марок в грузовом сегменте. Специалисты связали это с тем, что с российского рынка ушла «большая европейская семерка» (Volvo, MAN, Scania, Mercedes-Benz, DAF, Iveco и Renault). У лизингополучателей в январе-сентябре 2022 года особенно были популярны марки Shacman (Shaanxi) — 10,3% от всех переданных клиентам грузовиков. На долю FAW пришлось 5,5% продаж, Howo — 3%.

В легковом сегменте юридические лица и индивидуальные предприниматели отдали предпочтение автомобилям марок Geely (5,7% от общего объема продаж в сегменте), Haval (4,3%) и Chery (2,8%). Объемы продаж нового китайского бренда Exeed достигли 2,7%. Росту популярности этой марки способствовал дефицит на рынке доступных автомобилей премиального класса.

В сегменте легкого коммерческого транспорта рост доли продукции китайских производителей был минимальным (0,4%). Абсолютным лидером среди брендов стал JAC, который существенно нарастил объемы поставок и занял долю в 3% об общего объема продаж компании в LCV.

10 октября стала известна доля китайских машин в России, которая составила 30,3%. По мнению экспертов, доля «китайцев» на отечественном рынке впервые превысила отметку в 30%. Больше всего жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1148 единиц. Далее в рейтинге предпочтений оказался Haval (771 шт.), Geely (538 шт.) и Exeed (252 шт.).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022