В России всё чаще стали брать китайские машины в лизинг

За девять месяцев текущего года доля переданных в лизинг автомобилей китайского производства увеличилась в России с 9,7% до 26,3%. Об этом 12 октября «Известиям» сообщила компания «Газпромбанк Автолизинг».

По мнению специалистов, повышенный интерес бизнеса к автомобилям китайских брендов связан с дефицитом техники ведущих производителей других стран, которые ушли с российского рынка или приостановили деятельность на территории РФ. Если в январе-марте текущего года доля «китайцев» в портфеле сделок лизинговой компании не превышала 10%, то в апреле 2022 года она составила 19,1%. С апреля по сентябрь 2022 года доля увеличилась до 26,3%.

Больше всего (на 20%) выросла доля автомобилей китайских марок в грузовом сегменте. Специалисты связали это с тем, что с российского рынка ушла «большая европейская семерка» (Volvo, MAN, Scania, Mercedes-Benz, DAF, Iveco и Renault). У лизингополучателей в январе-сентябре 2022 года особенно были популярны марки Shacman (Shaanxi) — 10,3% от всех переданных клиентам грузовиков. На долю FAW пришлось 5,5% продаж, Howo — 3%.

В легковом сегменте юридические лица и индивидуальные предприниматели отдали предпочтение автомобилям марок Geely (5,7% от общего объема продаж в сегменте), Haval (4,3%) и Chery (2,8%). Объемы продаж нового китайского бренда Exeed достигли 2,7%. Росту популярности этой марки способствовал дефицит на рынке доступных автомобилей премиального класса.

В сегменте легкого коммерческого транспорта рост доли продукции китайских производителей был минимальным (0,4%). Абсолютным лидером среди брендов стал JAC, который существенно нарастил объемы поставок и занял долю в 3% об общего объема продаж компании в LCV.

10 октября стала известна доля китайских машин в России, которая составила 30,3%. По мнению экспертов, доля «китайцев» на отечественном рынке впервые превысила отметку в 30%. Больше всего жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1148 единиц. Далее в рейтинге предпочтений оказался Haval (771 шт.), Geely (538 шт.) и Exeed (252 шт.).