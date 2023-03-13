Стою на полустаночке: российские автомобили стали лучше тормозить

АвтоВАЗ и УАЗ вновь начали оснащать некоторые свои модели антиблокировочной системой тормозов (ABS). Российские автопроизводители работают и над возвращением других опций, от которых пришлось временно отказаться из-за антироссийских санкций. Кроме того, их автомобили обзаведутся новыми моторами и будут доступны в разных версиях. Подробности — в материале «Известий».

Икар пошел на взлет

УАЗ начал выпускать внедорожники «Патриот» с антиблокировочной системой тормозов и моторами повышенного с Евро-2 до Евро-5 класса. В настоящее время машины 2023 года представлены только в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited». Вместо ABS производства немецкой фирмы Bosch был выбран альтернативный поставщик — AGP. Такую систему ставят на несколько моделей УАЗа.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— «Патриот», «Пикап», «Профи» оснащаются АBS. На автомобили семейства СГР антиблокировочная система вернется в ближайшей перспективе, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Ранее АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta NG с антиблокировочной системой тормозов от «партнера из дружественной страны». Пока это единственная модель компании, оснащенная ABS. Следующий этап — 16-клапанный силовой агрегат. В планах — климат-контроль и мотор 1,8. Что касается автоматической трансмиссии, то ее обещают в следующем году.

Дефицит удается преодолеть

Возобновление производства автомобилей, оснащенных ABS и другими электронными системами, безусловный «плюс» для потребителей, считает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Однако это реализовано за счет партнерства с производителями компонентов из дружественных стран. К сожалению, о выпуске компонентов этих систем в нашей стране речи не идет. Тем не менее недавнее продление возможности выпуска «упрощенных» автомобилей скорее перестраховочная мера. Судя по всему, дефицит электронных компонентов постепенно удается преодолеть, — пояснил он «Известиям».

В мае прошлого года правительство разрешило выпускать «упрощенные» автомобили без ABS и ESP. Были смягчены требования к экологическому классу и требованиям по безопасности. Это позволило российским автозаводам загрузить конвейеры «антисанкционными» моделями. В частности, УАЗ начал выпускать «Патриот» без ABS и подушек безопасности. АвтоВАЗ, наладив производство упрощенных «Грант» и «Нив», приостановил выпуск более современных моделей Vesta и Largus. для которых отсутствие ABS стало проблемой.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Минпромторг в текущем году планирует снова сделать антиблокировочную систему тормозов обязательной к установке с 1 ноября. Также в рамках изменений техрегламента в РФ планируется повысить экологический класс двигателей выпускаемых в России автомобилей с Евро-0 до Евро-2. При этом упрощенные требования к производству машин могут быть продлены до февраля 2024 года.

Дизель из Китая

Помимо постепенного отказа от упрощенных комплектаций российские автопроизводители добавят хорошо знакомым автомобилям новые опции. Ульяновский автозавод планирует с 2024 года оснащать свои автомобили дизелями в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Мотор и трансмиссию будет поставлять китайская компания JAC. Силовой агрегат JAC HFC4D в зависимости от форсировки развивает 130 или 139 л.с. « УАЗы » долгое время не оснащались дизелями, только бензиновыми моторами.

В перспективе возможно возвращение на российские внедорожники автоматической трансмиссии, которая исчезла в прошлом году из-за санкций.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«Работа ведется самым активным образом, но о конкретных сроках появления автомобилей с дизельным двигателем и автоматической трансмиссией пока говорить рано», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Кузовные виды спорта

АвтоВАЗ выпустил два спортивных прототипа в новых кузовах. Обновленная Lada Vesta Sport представлена в кузове универсал. Ранее эта модель существовала исключительно в виде седана. При этом универсал еще несколько лет проходил испытания и даже был сертифицирован, но в производство так и не пошел. Теперь, очевидно, у машины есть шансы стать серийной.

Ранее руководитель продуктового маркетинга АвтоВАЗа Сергей Корниенко рассказал «Известиям», что готовится целое спортивное семейство «Весты» с разной степенью «заряженности».

Фото: Lada

— Нужно было давно сделать универсал «Веста Спорт», только сейчас до этого дошли. Я предлагал АвтоВАЗу сделать такую машину, когда еще только создали седан, и говорил, что обычный универсал будет популярным и спортивный тоже найдет покупателей, но тогда не срослось, — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Второй прототип — новая версия Lada Granta Sport в кузове лифтбек. Такие машины выпускались до 2018 года исключительно в кузове седан. Они отличались форсированным мотором, спортивной подвеской и дисковыми тормозами по кругу.

— На этой машине есть и ABS, и система стабилизации. Я на ней поездил, стабильная хорошая машина. У новой Granta Sport, скорее всего, будет больше лошадей, у двигателя другая программа управления, другой впуск, — рассказал Максим Кадаков. По его словам, версия Drive Active также останется в линейке и будет позиционироваться на ступеньку ниже.