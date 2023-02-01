 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Вене протестующие потребовали отменить санкции против РФ
Экономика
«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба»
Общество
Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Экономика
Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза
Мир
В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Мир
Власти Израиля допустили поставку Украине системы ПРО «Железный купол»
Мир
ЕС решил увеличить число проходящих подготовку украинских военных до 30 тысяч
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Источник в ЕС рассказал о планах принятия нового пакета санкций против РФ
Мир
Депутат Верховной рады сообщил о возможной отставке главы минобороны Украины
Общество
После освобождения Волновахи в город вернулись 2 тыс. жителей
Мир
Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры
/

Вы всё упрощаете: российским автозаводам дали срок до лета

Кабинет министров продлил требования для «антикризисных» автомобилей
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобили с низким экологическим классом, без ABS, с усеченным функционалом системы ЭРА-ГЛОНАСС разрешили выпускать до начала лета. Соответствующее постановление принято правительством РФ. Автопроизводители подчеркивают, что эти меры являются лишь своеобразной страховкой от санкций в отношении автопрома и поставщиков комплектующих. Продление возможности производства «упрощенных» моделей является следствием просчетов в создании автокомпонентной базы в нашей стране, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Без электроники

Правительство продлило до 1 июня действие постановления № 855 «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Изначально его срок истекал 1 февраля.

Согласно документу, принятому кабинетом министров весной прошлого года, «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств» отечественным автозаводам позволили выпускать автомобили с любыми требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопе. От «Евро-0» (был отменен после принятия требований «Евро-2» в 2005 году) до действующих сейчас норм «Евро-5».

Вы всё упрощаете
глонасс
Фото: РИА Новости/Семен Апасов

Также было разрешено производство машин без систем ABS и ESP и их оснащения системой вызова экстренных службы ЭРА-ГЛОНАСС с усеченном функционалом — без функции автоматического срабатывания при ДТП. Требования к пассивной безопасности этих автомобилей сделали более мягкими: только фронтальный краш-тест о бетонный куб без деформируемого препятствия.

Что говорят автопроизводители

Опрошенные «Известиями» российские автопроизводители поддерживают решение о продлении упрощенных требований к выпуску машин. Однако отмечают, что оно является своего рода подстраховкой на случай усиления санкций и перебоев с поставками комплектующих.

— Мы нашли возможности для выпуска автомобилей, отвечающих экологическим требованиям «Евро-5», и в настоящее время предприятие производит именно такие модели. Однако в условиях сохраняющегося санкционного давления по-прежнему существуют риски в отношении альтернативных поставщиков комплектующих, необходимых для производства этих автомобилей. Решение о продлении требований, касающихся возможности выпуска так называемых «упрощенных» моделей, позволит нам не останавливать производство в случае введения санкций против наших партнеров — поставщиков комплектующих, — заявил «Известиям» руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

Он подчеркнул, что автозавод по-прежнему будет производить грузовики, отвечающие современным экологическим нормам. Однако если ситуация с поставками деталей, необходимых для их выпуска, изменится, продленный режим упрощенных требований позволит быстро наладить изготовление моделей, отвечающих более мягким нормам.

Вы всё упрощаете
завод
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— В текущей ситуации невозможно спрогнозировать, когда закончатся сложности с поставками компонентов. Наша задача в этой связи — скорейшее достижение технологического суверенитета для бренда, — сообщил «Известиям» директор по связям с общественностью АО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский.

В компании «Соллерс», которая осенью прошлого года запустила в Татарстане производство моделей LCV, заверили «Известия», что упрощенные правила к выпускаемым автомобилям не применяются.

— Автомобили семейства Sollers Atlant и Argo полностью соответствуют установленным требованиям к системам безопасности и комплектуются двигателями «Евро-5». Все необходимые компоненты для производства автомобилей сегодня есть в наличии, проблем с поставками не видим, — подчеркнули в пресс-службе «Соллерс Алабуга».

Полученная отсрочка даст дополнительную фору автопроизводителям для решения вопросов, которые в той или иной степени всё еще стоят перед индустрией, считают на УАЗе.

Вы всё упрощаете
автомобили
Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Одним этот временной запас позволит подобрать более перспективных поставщиков компонентов, другим даст возможность выбрать более оптимальные решения взамен уже принятых на данный момент. В любом случае такой шаг способен приблизить момент, когда покупатель вновь обретет полноценную возможность выбора укомплектованных автомобилей, — отметили в пресс-службе УАЗа.

Просчитались с автокомпонентами

Появление упрощенных требований к выпускаемым автомобилям прошлой весной и их нынешнее продление является следствием просчетов в создании отечественной базы автомобильных комплектующих, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Это вынужденная мера, позволяющая не останавливать выпуск машин в случае перебоев с поставками компонентов. В предыдущие годы основной упор делался на привлечение в нашу страну самих автопроизводителей. Созданию отечественной базы автокомпонентов должного внимания не уделялось — предыдущие программы и стратегии по ее развитию фактически провалились, — считает эксперт.

Продлевать не будут

В дальнейшем продлевать действие упрощенных требований к выпускаемым автомобилям не планируется.

Вы всё упрощаете
завод
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Минпромторгом России будет подготовлен проект, предусматривающий ужесточение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия, которые будут применяться после 1 июня текущего года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023