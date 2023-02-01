Вы всё упрощаете: российским автозаводам дали срок до лета

Автомобили с низким экологическим классом, без ABS, с усеченным функционалом системы ЭРА-ГЛОНАСС разрешили выпускать до начала лета. Соответствующее постановление принято правительством РФ. Автопроизводители подчеркивают, что эти меры являются лишь своеобразной страховкой от санкций в отношении автопрома и поставщиков комплектующих. Продление возможности производства «упрощенных» моделей является следствием просчетов в создании автокомпонентной базы в нашей стране, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Без электроники

Правительство продлило до 1 июня действие постановления № 855 «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Изначально его срок истекал 1 февраля.

Согласно документу, принятому кабинетом министров весной прошлого года, «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств» отечественным автозаводам позволили выпускать автомобили с любыми требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопе. От «Евро-0» (был отменен после принятия требований «Евро-2» в 2005 году) до действующих сейчас норм «Евро-5».

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Также было разрешено производство машин без систем ABS и ESP и их оснащения системой вызова экстренных службы ЭРА-ГЛОНАСС с усеченном функционалом — без функции автоматического срабатывания при ДТП. Требования к пассивной безопасности этих автомобилей сделали более мягкими: только фронтальный краш-тест о бетонный куб без деформируемого препятствия.

Что говорят автопроизводители

Опрошенные «Известиями» российские автопроизводители поддерживают решение о продлении упрощенных требований к выпуску машин. Однако отмечают, что оно является своего рода подстраховкой на случай усиления санкций и перебоев с поставками комплектующих.

— Мы нашли возможности для выпуска автомобилей, отвечающих экологическим требованиям «Евро-5», и в настоящее время предприятие производит именно такие модели. Однако в условиях сохраняющегося санкционного давления по-прежнему существуют риски в отношении альтернативных поставщиков комплектующих, необходимых для производства этих автомобилей. Решение о продлении требований, касающихся возможности выпуска так называемых «упрощенных» моделей, позволит нам не останавливать производство в случае введения санкций против наших партнеров — поставщиков комплектующих , — заявил «Известиям» руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев.

Он подчеркнул, что автозавод по-прежнему будет производить грузовики, отвечающие современным экологическим нормам. Однако если ситуация с поставками деталей, необходимых для их выпуска, изменится, продленный режим упрощенных требований позволит быстро наладить изготовление моделей, отвечающих более мягким нормам.

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— В текущей ситуации невозможно спрогнозировать, когда закончатся сложности с поставками компонентов. Наша задача в этой связи — скорейшее достижение технологического суверенитета для бренда , — сообщил «Известиям» директор по связям с общественностью АО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский.

В компании «Соллерс», которая осенью прошлого года запустила в Татарстане производство моделей LCV, заверили «Известия», что упрощенные правила к выпускаемым автомобилям не применяются.

— Автомобили семейства Sollers Atlant и Argo полностью соответствуют установленным требованиям к системам безопасности и комплектуются двигателями «Евро-5». Все необходимые компоненты для производства автомобилей сегодня есть в наличии, проблем с поставками не видим, — подчеркнули в пресс-службе «Соллерс Алабуга».

Полученная отсрочка даст дополнительную фору автопроизводителям для решения вопросов, которые в той или иной степени всё еще стоят перед индустрией, считают на УАЗе.

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— Одним этот временной запас позволит подобрать более перспективных поставщиков компонентов, другим даст возможность выбрать более оптимальные решения взамен уже принятых на данный момент. В любом случае такой шаг способен приблизить момент, когда покупатель вновь обретет полноценную возможность выбора укомплектованных автомобилей, — отметили в пресс-службе УАЗа.

Просчитались с автокомпонентами

Появление упрощенных требований к выпускаемым автомобилям прошлой весной и их нынешнее продление является следствием просчетов в создании отечественной базы автомобильных комплектующих, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Это вынужденная мера, позволяющая не останавливать выпуск машин в случае перебоев с поставками компонентов. В предыдущие годы основной упор делался на привлечение в нашу страну самих автопроизводителей. Созданию отечественной базы автокомпонентов должного внимания не уделялось — предыдущие программы и стратегии по ее развитию фактически провалились , — считает эксперт.

Продлевать не будут

В дальнейшем продлевать действие упрощенных требований к выпускаемым автомобилям не планируется.

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