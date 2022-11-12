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Потеряли миллиарды: автоконцерны терпят убытки от ухода из РФ

Большинство производителей оставили себе возможности для возврата на российский рынок
Фото: Getty Images/Martin Diebel
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Автомобильные компании по предварительным подсчетам уже потеряли около €4,5 млрд из-за решения уйти с российского рынка. Основные убытки связаны с нереализованными инвестициями в нашу страну, а также фактически бесплатной передачей российских активов партнерам, отмечают эксперты. Потеря российского рынка для большинства автопроизводителей — неприятное, но не смертельное явление, подчеркивают специалисты. Подробности — в материале «Известий».

Теперь и Mazda

Очередной иностранный автопроизводитель — Mazda — сообщил о прекращении производства в России. Доля японской фирмы в совместном предприятии на Дальнем Востоке будет передана партнеру по СП, компании «Соллерс Авто».

Потеряли миллиарды
Завод Mazad Sollers Владивосток
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» — нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли», — говорится в сообщении Mazda.

В Sollers подтвердили выход японского партнера из совместного предприятия, подчеркнув, что в ближайшее время на заводе в Приморском крае продолжится выпуск автомобилей.

— ПАО «Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии и планирует перезапуск завода на новой модельной линейке в следующем году. Все необходимые разрешения на сделку от ФАС и правительственной комиссии уже получены, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Потеряли миллиарды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сделка заключена за символическую сумму в €1. В течение трех лет японский автопроизводитель вправе обратно выкупить свою долю в совместном предприятии. Как следует из финансового отчета фирмы, из-за ухода с российского рынка и передачи доли в совместном предприятии убыток Mazda Motor составит 12 млрд иен (€81,7 млн).

Сколько потеряли автопроизводители

Убытки терпят все автомобильные компании, покинувшие российский рынок. Так, в Nissan оценили потери от прекращения своей деятельности в нашей стране и передачи российских активов ФГУП «НАМИ» в 24,1 млрд иен (€165 млн). Одновременно прибыль компании во втором квартале сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 68%, говорится в финансовом отчете японского автопроизводителя.

Потеряли миллиарды
Завод Nissan в Санкт-Петербурге
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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Из-за закрытия завода под Санкт-Петербургом операционный убыток европейского подразделения Toyota составил 77,2 млрд иен (€526 млн). Ранее ушедшая в середине мая с российского рынка компания Renault оценила свои убытки в €2,3 млрд.

«Результат прекращенной деятельности представляет собой убыток в размере €2,3 млрд в первом полугодии 2022 года, в основном из-за обесценения основных средств, нематериальных активов и АвтоВАЗа и «Renault Россия», а также обесценения конкретных активов, принадлежащих другим организациям группы, и результата выбытия проданных российских предприятий», — говорится в релизе компании.

Мercedes-Benz, принявший решение о продаже своего подмосковного завода дилеру «Автодом», заявил об убытке в €1,4 млрд от прекращения производства и поставок автомобилей в нашу страну. Таким образом, по приблизительным оценкам, общий убыток автомобильных концернов, покинувших Россию, достиг €4,5 млрд.

Потеряли миллиарды
автосалон Mercedes
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Рынки разные важны

Основная часть убытков ушедших с нашего рынка автоконцернов приходится на их нереализованные инвестиции, а также на потерю активов, считает эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов.

— В предыдущие годы большинство автопроизводителей активно инвестировали в Россию: вкладывались в строительство и модернизацию автозаводов, логистических центров. После ухода эти инвестиции приходится списывать в убыток, — отмечает он.

К убыткам автоконцернов относят и фактическую передачу российским партнерам своих производственных и складских площадей, подчеркнул он. С точки зрения потери рынка сбыта уход ряда автопроизводителей из нашей страны эксперт считает «неприятным, но не смертельным».

— В стабильном состоянии объем российского рынка новых машин составляет 1,5–2 млн штук в год. Это около 2% от глобальных продаж автомобилей. Поэтому потерю российского рынка для иностранных автомобильных компаний нельзя считать значимой, — полагает Владимир Беспалов.

Потеряли миллиарды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Иной точки зрения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, всё зависит от конкретного автопроизводителя, который принял решение уйти из России.

— Если говорить о Mercedes-Benz и Infiniti, то российский рынок действительно не был для этих компаний приоритетным. Объемы продаж автомобилей этих брендов в нашей стране несравнимы с количеством машин, которые ежегодно реализуются на американском и китайском рынках. А вот для концерна Renault-Nissan потеря российских покупателей достаточно серьезный удар, — считает эксперт.

С учетом моделей АвтоВАЗа Россия была для французско-японского альянса одним из ключевых рынков, отметил Бургазлиев. Важным российский рынок был и для Toyota: в первую очередь из-за высокой доходности машин, а также из-за активного использования компанией собственных финансовых инструментов для их продажи, подчеркнул он.

Потеряли миллиарды
Автомобиль биржа рост спад
Фото: TASS/EPA/Joel Carrett
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Вернуться будет трудно

Большинство автопроизводителей, покинувших российский рынок, оставляют себе возможность для возврата в нашу страну, отмечают эксперты. Именно поэтому соглашения о выходе из совместных предприятий и передаче активов своим партнерам предусматривают опцию по обратному выкупу долей. На таких условиях сделки заключали Renault, Nissan, Ford и Mazda.

Тем не менее ушедшим автоконцернам будет сложно вернуться в нашу страну, после того как ситуация на рынке стабилизируется, считают эксперты.

— За это время, скорее всего, серьезно изменится структура авторынка и его регулирование. Даже с учетом того, что российские клиенты достаточно лояльны к ушедшим автомобильным брендам, снова начать работу в нашей стране автокомпаниям будет сложно, — полагает Владимир Беспалов.

С ним согласен и Сергей Бургазлиев. Он не исключает варианта, при котором ушедшие из России компании в дальнейшем просто не будут иметь возможности снова прийти на наш рынок.

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