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Двое из Елабуги: Sollers запустил производство фургонов

Кому адресованы «Атлант» и «Арго»
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Компания Sollers начала производство в Татарстане двух новых коммерческих автомобилей под собственным брендом вместо фургонов Ford Transit. Рыночный успех коммерческих моделей во многом будет зависеть от того, сможет ли автопроизводитель быстро наладить сервисное обслуживание, считают эксперты. А также от финансовых инструментов, которые он предложит для их приобретения. Подробности — в материале «Известий».

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Вместо «Транзитов»

Запуск нового проекта по производству коммерческих автомобилей марки Sollers состоялся 26 ноября. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

На заводе в Елабуге, где прежде выпускались фургоны Ford Transit, теперь будут производить бескапотный легкий грузовик «Арго», а также цельнометаллические фургоны и микроавтобусы «Атлант». Обе модели имеют китайские корни. Первая модель за счет небольших габаритов и хорошей маневренности предназначена в первую очередь для внутригородских перевозок. Этот автомобиль полной массой 2,5–3,5 т оснащается 147-сильным бензиновым мотором либо турбодизелем мощностью 130 л.с. Как ранее сообщали источники «Известий» в компании, стоимость «Арго» в базовой версии — от 2,6 млн рублей.

Двое из Елабуги
завод Sollers
Фото: Sollers

Вторая модель, получившая название «Атлант», представляет собой полукапотный цельнометаллический фургон полной массой 2,5–4,2 т. Этот автомобиль будет доступен с тремя вариантами длины колесной базы и двумя вариациями высоты крыши. Также в Елабуге будут выпускаться 9- и 16-местные микроавтобусы «Атлант». Машины получат два турбодизельных мотора мощностью 139 или 150 л.с. Стоимость цельнометаллического фургона с короткой базой и средней крышей стартует от 2,9 млн рублей.

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Базовые версии «Арго» и «Атлант» оснащаются кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира, а также антиблокировочной системой, отметили в компании.

— Продажи новых LCV стартуют в декабре текущего года. Для клиентов будут доступны программы лизинга и trade-in, что делает автомобиль еще доступнее, — сообщили в пресс-службе Sollers.

Даешь локализацию

По словам вице-премьера РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова, выпуск новых коммерческих автомобилей Sollers по технологии полного цикла будет запущен в следующем году.

— Программа локализации новой линейки коммерческих автомобилей будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси, — подчеркнул Мантуров.

Как отметил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов, опыт компании по выпуску и продаже коммерческой техники позволил рационально оценить рынок и предложить именно те автомобили, которые необходимы в настоящий момент в сфере перевозок.

— «Соллерс Арго» и «Соллерс Атлант» станут важными игроками сегмента LCV, способными закрыть все потребности бизнеса в легких коммерческих перевозках, — подчеркнул он. Ширинов также добавил, что эти модели обладают одной из лучших в классе экономикой владения.

Фургон — не легковушка

Ключевой фактор рыночных перспектив новых коммерческих моделей Sollers — стоимость их владения.

— Если для покупателя легкового автомобиля важны дизайн, удобство, наличие тех или иных вспомогательных систем и цена, то для владельца фургона на первое место выходит стоимость «тоннокилометра» и возможность быстро устранить возникшую неполадку. Коммерческий автомобиль приносит прибыль, только когда он постоянно работает. Если из-за отсутствия какой-либо детали машина будет стоять на сервисе, а также если сам сервис расположен далеко от обычных маршрутов фургона, то для его владельца это убытки, — заявил «Известиям» главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Двое из Елабуги
Сборка автомобиля на заводе Sollers
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Рыночный потенциал у «Атланта» и особенно «Арго», фактически лишенного прямых конкурентов, безусловно, есть, уверен он. Однако насколько эти модели будут успешны, во многом зависит от того, как быстро Sollers сможет наладить поставки запчастей дилерам, а также от того, какие финансовые инструменты компания предложит потенциальным покупателям, подчеркнул эксперт.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, на первых порах клиенты, возможно, будут относиться к новинкам с опаской.

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— Покупатели коммерческой техники достаточно консервативны. Про новые модели с «китайскими» корнями они ничего не знают, опыта эксплуатации нет. Скорее всего, к новинкам первое время будут присматриваться, — полагает эксперт.

Он также отметил, что ключевую роль для «Арго» и «Атланта» будут играть финансовая и сервисная поддержка и клиентов со стороны автопроизводителя. При этом сам факт появления на рынке новых коммерческих моделей он считает знаковым. По его мнению, это усилит конкуренцию в сегменте LCV, где в последнее время представлены только модели ГАЗ и УАЗ.

Дорого, еще дороже

Первоначальная цена автомобиля важна и для потенциальных покупателей коммерческой техники, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. С учетом озвученной стоимости новых моделей, маркетинговую политику Sollers он называет неоднозначной.

— На мой взгляд, стоимость этих моделей существенно завышена. Особенно в отношении бескапотной модели. На китайском рынке грузовичок с похожими характеристиками в пересчете на российскую валюту стоит менее 1 млн рублей, — отметил он в беседе с «Известиями».

Двое из Елабуги
Соллерс
Фото: ТАСС/Алеев Егор
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По его словам, в общих объемах продаж модель «Арго» будет иметь меньшую долю. Хотя при отсутствии альтернатив ее будут покупать те, кто специализируется на перевозках внутри крупных городов. Что касается «Атланта», то, по мнению Бургазлиева, серьезным подспорьем для этой модели станет солидный опыт участия Sollers в поставках автомобилей по госконтрактам, а также корпоративным клиентам.

— Думаю, что значительная часть этих автомобилей появится в виде полицейских машин, машин скорой помощи, коммунальных служб и школьных автобусов, — полагает эксперт.

Аналог «Атланта» на российском рынке уже предлагают дилеры МАЗа, запустив продажи фургона МАЗ-365022 (JAC Sunray под белорусским брендом). За него просят заметно дороже, чем за автомобиль из Елабуги, — 4,1 млн рублей. Несколько месяцев назад компания «Луидор» стала самостоятельно завозить и продавать в России китайского прародителя «Атланта». Эти фургоны JAC Sunray также стоят дороже машин, собранных в Татарстане.

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