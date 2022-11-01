Объявлены цены на новые фургоны Sollers

Компания «Соллерс Алабуга» начинает прием заказов на новые коммерческие модели под собственным брендом. Об этом «Известиям» 1 ноября рассказал источник.

Базовая версия автомобиля бескапотной компоновки с дизельным двигателем будет начинаться от 2,6 млн рублей. В дальнейшем появится и версия с бензиновым мотором. За счет небольших габаритов и хорошей маневренности эта модель предназначена в первую очередь для внутригородских перевозок.

Стоимость полукапотной версии начинается от 2,9 млн рублей, сообщил источник «Известий». За эту сумму потребитель получит дизельный цельнометаллический фургон с короткой базой и средней крышей. Модель будет доступна с тремя вариантами длины колесной базы и двумя вариациями высоты крыши. Автомобиль будет представлен также в виде шасси и микроавтобуса на девять и 16 мест.

Все машины в базовой версии оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой. Для клиентов будут доступны программы лизинга и trade-in, что делает автомобиль еще доступнее, подчеркнул собеседник «Известий».

7 сентября компания Sollers заявила о разработке коммерческих моделей под собственным брендом. В рамках нового проекта намечен выпуск автомобилей бескапотной и полукапотной компоновки полной массой 2,5 — 4,5 тонн на заводе в Особой экономической зоне «Алабуга».