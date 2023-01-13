УАЗ Patriot с дизельным мотором появится в мае 2024 года

Ульяновский автозавод планирует в течение 2023 года модернизировать семейство внедорожников Patriot, чтобы в 2024-м начать производство машин с дизельными моторами. Об этом 12 января рассказал портал Drom.

Компания планирует оснастить вездеходы новой шестискоростной механической коробкой передач и дизельным двигателем китайской марки JAC. Первые автомобили с новыми агрегатами должны появится в мае 2024 года.

Дизельный мотор JAC HFC4D выпускается мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки агрегата).

В настоящее время Patriot и вариант пикапа на его базе оснащают только бензиновыми моторами ZMZ Pro объемом 2,7 л и мощностью 149 л.с. Кроме того, для семейства коммерческих грузовиков «Профи» доступен битопливный вариант этого двигателя (бензин и пропан). Автомобили комплектуются либо коробками Dymos, либо китайскими BAIC.

7 января научно-производственное предприятие «Элькафа» сообщила, что летом 2023 года презентует серийную версию микроавтобуса УАЗ-452 «Буханка» на электрической тяге. Трансмиссия машины будет полностью электрической, однако в двигательный отсек установят топливный генератор, чтобы увеличить запас хода. Для холодных регионов в новинку также добавят обогрев салона, добавил глава ассоциации развития электротранспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.