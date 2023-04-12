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Священник прокомментировал миф о последствиях «несхождения» Благодатного огня

Протоиерей Великанов: в случае «несхождения» благодатного огня конца света не будет
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Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
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В случае «несхождения» благодатного огня конца света не будет, это частное богословское мнение, а не истина. Об этом заявил на пресс-конференции 12 апреля доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.

По его словам, схождение или «несхождение» огня ничего не определяет в судьбе мира. Популярное мнение о том, что, если огонь не пожелает сходить, то наступит конец света, — это миф, который не имеет общецерковного подтверждения.

Великанов также отметил, что вся суть благодатного огня заключается в его символике — он зажжен в Иерусалиме, где воскрес Христос.

«<...> и вот этот свет Божий входит в нашу душу и изгоняет из нее всякий мрак», — подчеркнул священнослужитель.

Он также отметил, что благодаря Благодатному огню верующий может понять, есть ли в его «душе отблеск божественного света», ведь суть богослужения заключается в выстраивании отношений между Богом и христианами.

«Важно акцентировать внимание на символизме Благодатного огня, а не на каком-то особом магическом действии, потому что магическое действие всегда механистично, оно не может не работать» — добавил протоиерей Великанов.

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Благодатный огонь, по православной традиции, сойдет 15 апреля. Место схождения — Иерусалимский храм Воскресения Христова. Святой Свет загорается в Кувуклии (небольшой часовни внутри здания). Традиционно в храме проходит особая служба, посвященная чуду сошествия Благодатного огня. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий. Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного. В 2023 году авиарейс прибудет вечером 15 апреля.

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