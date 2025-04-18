Паломники из РФ добрались до храма Николая Чудотворца в Бари вопреки трудностям

Паломники из России, несмотря на сложности с оформлением виз и отсутствие прямых авиарейсов, добрались до итальянского города Бари, где хранятся мощи одного из самых почитаемых в РФ святых Николая Чудотворца, чтобы встретить там Пасху. Как рассказала 18 апреля «Известиям» паломница Татьяна Жолонко, трудности заключаются в том, что лететь приходится через третью страну.

Она отметила, что желающих добраться до Бари очень много, но не все решаются на такое сложное путешествие.

«Первая сложность в том, что нам нужно сейчас влететь через третью страну. То есть мы влетаем в Италию либо через Стамбул, либо через Белград, либо через Ереван. Мы прилетели через Стамбул — летели пять с половиной часов. Потом у нас была пересадка четыре часа, и дальше мы прилетели сюда в Бари. Был сильный ветер, самолет сел только с третьего круга», — сообщила Жолонко.

Паломников разместили на русском Патриаршем подворье, где для этого всë организовано. Там они накануне посетили литургию преждеосвященных даров, а в пятницу — уже причастились, как и положено по православной традиции. Женщина добавила, что финансовые расходы на поездку существенно увеличились.

«Финансово это стало намного дороже, в связи с тем что нам теперь нужно влетать через третью страну. Ну и, конечно, с визой сейчас стали сложности. Иногда ее дают только на время поездки, а не туристическую на полгода [как было раньше]», — добавила она.

Настоятель подворья, протоиерей Вячеслав Бачин, комментируя приезд российских паломников, заметил, что они проделали большую работу.

«Колоссальный труд сюда добраться. Подвиг. Абсолютно», — заявил он.

Настоятель подчеркнул, что нынешняя ситуация напрямую связана с глобальными событиями в мире. Однако даже в этих условиях верующие продолжают посещать мощи святого, преодолевая препятствия.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 18 апреля рассказал, как в Бари готовятся к празднованию Пасхи. Он отметил, что в данном итальянском городе также расположена лаборатория, где изучают Туринскую плащаницу — христианский артефакт, как предполагается, полотно, в которое завернули тело Иисуса Христа после распятия. Для изучения Туринской плащаницы сейчас разработана новая техника, основанную на рентгеновских лучах, рассказал ему ученый Либерато Де Каро.

Праздник Пасхи установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, который является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Это переходящий праздник, и в 2025 году православные верующие и католики отметят его в один день — 20 апреля.