Пасхальный клич: сколько россияне потратили на подготовку к празднику

Пасхальный набор из кулича, десятка яиц и творожной пасхи подорожал год к году на 10%, подсчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс». Традиционные угощения к празднику обойдутся примерно в 1,1 тыс. рублей. При этом товары для Пасхи россияне начали скупать заранее: спрос на них растет с середины марта, отметили марктеплейсы. Активно приобретают не только наборы для выпечки и формы для куличей, но и готовые мучные изделия. Из длительного поста, который предшествует Пасхе, стоит выходить с осторожностью, не увлекаясь большим количеством сладкого и мучного, напомнили врачи. Во сколько обойдется пасхальный набор Подготовка к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля, обошлась россиянам в среднем в 1,1 тыс. рублей — на 10% выше уровня прошлого года, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны). В эту сумму входят готовый кулич, десяток яиц, красители и творожная пасха. — Наиболее весомый вклад в рост трат вносит творог. При этом подешевели яйца, — отметили эксперты.

Творожная пасха за год подорожала на 14% — до 629 рублей, а полкило творога — на 19%, до 131 рублей. На кулич в среднем тратят 225 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году. А вот десяток яиц за год подешевел на 4% и обходится в среднем в 130 рублей.

Продукцию на пасхальный праздник в основном приобретают офлайн — в обычных магазинах.

— В онлайне средний ценник выше на 80–90%, в основном из-за большего объема упаковки. В частности, кулич в интернет-заказах приобретают за 922 рублей, что в 3,6 раза дороже, чем в офлайне, — добавили аналитики.

В магазинах «Пятерочка» продукты для самостоятельного приготовления кулича, творожной пасхи и десятка крашеных яиц обойдутся в 711 рублей, подсчитали аналитики сервиса «Пакет» от Х5. Больше всего придется потратить на творожную пасху — ее приготовление будет стоить в этом году 411 рублей. На покраску яиц нужно будет потратить 136 рублей, а на кулич — 170 рублей.

В 2025 году расходы на логистику повлияли на стоимость яиц и молочных продуктов меньше, чем годом ранее, обратил внимание директор по управлению данными цифровой логистической платформы «Монополия». При этом праздничный всплеск помог перевозчикам стабилизировать рентабельность, поддержав тариф на уровне марта — первого месяца в 2025 году, когда стоимость перевозок продемонстрировала положительную динамику.

Что еще покупают к празднику

Россияне озаботились покупками всего необходимого для празднования Пасхи заранее, рассказали «Известиям» в популярных марктеплейсах. Высокий спрос на пасхальные товары наблюдается с середины марта и сохраняется примерно на одном и том же уровне на протяжении четырех недель, зафиксировали аналитики объединенной компании Wildberries и Russ. Продажи такой продукции на маркетплейсе за две недели до праздника выросли почти на 40% год к году.

Наибольшей популярностью пользуются наборы для приготовления выпечки — их продажи выросли в 7,7 раза год к году, а цена увеличилась примерно на 10%. Выросли также продажи форм для теста

— Среди товаров, которые используются в приготовлении и украшении куличей, рост продаж выше среднего показали декоративные топперы, цукаты, кондитерские посыпки и глазурь. Также существенно вырос спрос на сухофрукты, которые часто покупают для приготовления творожной пасхи, — указали аналитики.

Впрочем, продажи готовых куличей тоже выросли вдвое год к году, при этом они подешевели на 18%.

На Ozon спрос на пасхальные товары увеличился в 3,3 раза год к году. Самыми популярными позициями стали наклейки, смеси для приготовления куличей, декор, сухофрукты, пищевые красители и формы для выпечки.

— Покупатели в этом году заранее приобретают не только декор, но и продукты: за неделю до Пасхи купили в 1,6 раза больше яиц, творога, молока и сливочного масла, чем в прошлом году. Продажи декора для выпечки увеличились почти в 2,5 раза, — указали в пресс-службе марктеплейса.

Можно приобрести онлайн даже луковую шелуху, которую многие предпочитают использовать для окрашивания яиц. Россияне в этом году приобретают готовые куличи и творожные пасхи вдвое активнее, подсчитали в пресс-службе «Авито».

— В этом году жители России уделяют всё больше внимания оформлению блюд. Так, продажи пасхального декора выросли почти в два раза, — добавили там. — Кроме того, россияне активно закупаются посудой для праздника. Продажи подставок для яиц и форм для куличей выросли более чем в полтора раза год к году.

Повышенный спрос на декор зафиксировали и в сети Fix Price. Там перед праздником интересуются не только традиционными красителями и формами для выпечки, но и товарами для декора. Скупают оригинальные тарелки и подставки для яиц, пасхальные декорации, композиции из гипса, символизирующие праздник.

Как избежать переедания на Пасху

Выход из предшествующего Пасхе длительного поста должен быть постепенным, напомнили опрошенные «Известиями» врачи. Чтобы наслаждаться пасхальными блюдами без вреда для здоровья и фигуры, планируйте меню заранее и контролируйте порции, рекомендовала эндокринолог, диетолог Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова.

— Куличи — это довольно калорийная выпечка, в ней много сахара и насыщенных жиров. Это тяжелый продукт для нашей пищеварительной системы, поэтому после соблюдения Великого поста не стоит есть их сразу в большом количестве, — подчеркнула врач.

Она рекомендовала ограничиться 150 г в день. Особенно осторожно следует употреблять пасхальную выпечку людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, добавила врач. Яйца, по ее словам, можно съедать до трех штук в день.

— В остальное время включайте в рацион больше овощей, фруктов и нежирных белков, таких как курица или рыба. Пейте много воды и не забывайте о физической активности после еды — это улучшит пищеварение и поможет избежать переедания, — напомнила Джанета Борлакова.

Среди необычных вкусов пасхальной выпечки, которые хотелось бы попробовать, россияне выбирают кулич с фисташкой и белым шоколадом, а также с клубникой или малиной в шоколаде, следует из данных опроса «Авито Услуг». Среди других вкусов куличей, о которых мечтают россияне, оказались манго-маракуйя, соленая карамель с арахисом, дубайский шоколад, черный трюфель, лаванда и мед.

В крупных городах популярность набирают куличи и пасхи с необычными добавками — с фисташками и шоколадом, вяленой клюквой, карамелью, подсчитали в сети гипермаркетов «О’КЕЙ». Их доля в продажах составляет около 15%, однако спрос на такие позиции продолжает стабильно расти из года в год.