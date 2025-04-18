Настоятель храма Николая Чудотворца в Бари рассказал о подготовке к Пасхе

В итальянском Бари, где хранятся мощи одного из самых почитаемых в России святых Николая Чудотворца, готовятся к празднованию Пасхи. Об этом в пятницу, 18 апреля, рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

«Святой Николай, самый любимый святой нашего народа. Вы знаете, что больше всех храмов посвящено у нас, в нашей церкви, святому Николаю Чудотворцу», — отметил настоятель храма Николая Чудотворца в Бари.

В этом итальянском городе также расположена лаборатория, где изучают Туринскую плащаницу — христианский артефакт, как предполагается, полотно, в которое завернули тело Иисуса Христа после распятия.



«Для изучения Туринской плащаницы мы разработали новую технику, основанную на рентгеновских лучах. <..> Благодаря ей мы можем определить, насколько древний образец перед нами», — объяснил ученый Либерато Де Каро.

Праздник Пасхи установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, который является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Это переходящий праздник, и в 2025 году православные верующие и католики отметят его в один день — 20 апреля.