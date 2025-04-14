Страстная неделя в 2025 году: как держать пост и вести себя

В понедельник, 14 апреля, начнется Страстная седмица, в 2025 году она закончится в субботу, 19-го числа. В это время верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания на кресте и Воскресение. Подробнее о службах, которые проводятся в каждый день Страстной седмицы, самых сильных молитвах, а также о питании в эти дни — в материале «Известий».

Страстная неделя в 2025 году: как себя вести, меню

Страстная седмица, или неделя, — последняя перед Пасхой. В православной церкви она является самой важной в году и посвящена последним дням жизни Иисуса Христа на земле. На эту неделю также приходится Великий пост, при этом действуют особенно сильные запреты. Запрещены продукты животного происхождения, приготовление еды должно быть крайне простым и без добавления растительного масла, соли и специй.

На Страстной неделе не празднуются дни памяти святых, не совершаются поминовения усопших, не проводятся венчания и крещения. Каждый день недели посвящен определенным событиям и имеет свои ограничения. Например, в Чистый четверг верующие наводят порядок дома. Тогда же начинают печь куличи и красить яйца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В пятницу, когда вспоминается распятие и мученическая смерть Христа, не проводят литургии. Этот день также является единственным в году, когда в церквях не звонят в колокола.

Для верующих действует ряд запретов на время Страстной седмицы:

— мирские развлечения и празднества. В дни, предшествующие Пасхе, нужно отказаться от посещения, например, свадеб и концертов. В это время важно сосредоточиться на страданиях Господних и духовном покаянии;

— несоблюдение поста. Цель поста заключается в духовном проживании этого периода;

— споры и ругательства. Не нужно участвовать в конфликтах, распускать слухи, вести себя агрессивно, ведь неделя посвящена тишине, смирению и внутреннему сосредоточению;

— игнорирование церковных запретов на проведение обрядов. В дни Страстной недели не проводят венчания, крещения и поминовения усопших. Их нужно перенести на другие дни;

— тяжелый труд. На неделю рекомендуется ограничить изнурительные и тяжелые тренировки, чтобы не отвлекаться от духовного настроя. Человек должен сосредоточиться на внутреннем мире.

Вместе с этим существуют и такие вещи, которым, наоборот, стоит посвятить свое время в Страстную неделю. Это:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— посещение богослужений. Каждый день Страстной недели наполнен особыми богослужениями, которые рекомендуется активно посещать, слушать проповеди, молиться и исповедоваться. Важно почувствовать всю глубину значения дней;

— молиться. В Страстную неделю как можно больше времени нужно посвящать молитвам, покаянию и внутреннему самоанализу. Не лишним будет чтение Священного Писания;

— помощь ближним. Как и в другие религиозно важные дни, стоит помогать нуждающимся, близким и участвовать в благотворительных акциях.

Понедельник Страстной недели в 2025 году: молитвы, богослужение, питание

Великий понедельник — первый день Страстной недели. 14 апреля во время службы в церкви вспомнят несколько библейских сюжетов.

Страдания Иосифа Прекрасного, которого братья продали в рабство. Ветхозаветный Иосиф — один из 12 сыновей Иакова. С детства он видел вещие сны. Один из них привел к тому, что братья продали его в рабство. Но его добродетели помогли ему на пути, простил он и братьев. В страданиях Иосифа церковь видит прообраз страданий Христовых.

Проклятие бесплодной смоковницы. В Евангелии от Луки говорится о смоковнице (инжире), не приносившей урожай. Само растение символизирует нераскаявшуюся и не приносящую духовных плодов душу человека, который живет без веры, молитвы и добрых дел. С этим деревом связано чудо, которое явил Господь. В один миг дерево иссохло и стало предупреждением для всех тех, кто не пытается взрастить в себе плоды духовные.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В этот день в храме Христа Спасителя в Москве в 08:00 пройдут исповедь и литургия Преждеосвященных даров, а на 17:00 назначена утреня Страстной седмицы. В Казанском соборе Санкт-Петербурга также пройдет литургия Преждеосвященных даров (09:00). На 18:00 там запланировано вечернее богослужение.

Все желающие могут в понедельник прочитать следующие молитвы:

— Тропарь, глас 8. Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас;

— Кондак, глас 8. Иаков рыдаше Иосифова лишения и доблий седяше на колеснице, яко царь почитаемь: египтяныни бо тогда сластем не поработав, возпрославляшеся от Ведущаго человеческая сердца и Посылающаго венец нетленный.

В понедельник предусмотрено сухоядение. Это одна из строгих степеней поста, когда в пищу употребляются растительные продукты без масла и в холодном виде.

Великий вторник Страстной седмицы в 2025 году: какие молитвы читать, служба в храме, что можно есть

В Великий вторник верующие вспоминают проповеди Иисуса Христа, которые он произносил в Иерусалимском храме и за его стенами. Среди них — евангельская притча о 10 девах и талантах. Так, например, притча о девах призывает верующих к духовному бодрствованию. Притча же о талантах показывает нам, что каждый должен будет ответить за свои дела, когда наступит Страшный суд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Расписание богослужений 15 апреля в храме Христа Спасителя и Казанском соборе такое же, как и в понедельник.

В Великий вторник можно, как и днем ранее, прочитать тропарь, глас 8, а также кондак, глас 2: Час, душе, конца помысливши, и посечения смоковницы убоявшися, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующи и зовущи: да не пребудем вне чертога Христова.

Как и в понедельник, в контексте еды нужно соблюдать сухоядение.

Среда Страстной недели в 2025 году: о чем молиться, служба в церкви, что нельзя есть

В среду, 16 апреля, верующие будут вспоминать два события:

— помазание Христа миром (освященное масло). Женщина вылила на голову Симона прокаженного драгоценное благовонное масло, чему начали возмущаться апостолы. Однако Господь прервал их и заявил, что это было предупреждением о скорых его страданиях;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— предание Иисуса Христа Иудой. Один из 12 апостолов Иисуса Христа отправился на совет к старейшинам, желавших расправиться со Спасителем. За 30 сребреников он начал искать идеальную возможность для своего предательства.

В храме Христа Спасителя 16 апреля службы пройдут в следующем порядке:

— 08:30. Часы, изобразительны, исповедь;

— 10:00. Литургия Преждеосвященных даров;

— 17:00. Общая исповедь, утреня Страстной седмицы.

В Казанском соборе расписание богослужений отличается:

— 9:00. Литургия Преждеосвященных даров;

— 17:00. Общая исповедь;

— 18:00. Вечернее богослужение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как и ранее, читается тропарь, глас 8. Помимо него также можно произнести кондак, глас 4: Паче блудницы, Блаже, беззаконновав, слез тучи никакоже Тебе принесох, но молчанием моляся, припадаю Ти, любовию облобызая пречистеи Твои нозе, яко да оставление мне, яко Владыка, подаси долгов, зовущу Ти, Спасе: от скверных дел моих избави мя.

Как и в предыдущие дни, верующие в среду соблюдают сухоядение.

Четверг Страстной седмицы в 2025 году: молитвы, богослужение, питание

В четверг Страстной седмицы вспоминается важнейшее событие — Тайная вечеря, во время которой Христос установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии).

В религиозном календаре название дня звучит как Великий Четверток, и в храме Христа Спасителя в этот день в 07:00 (в Преображенской церкви) пройдет ранняя литургия, в 09:00 в самом храме — исповедь, в 10:00 — поздняя литургия, а в 18:00 — утреня и чтение 12 евангелий.

В Казанском соборе расписание богослужений следующее:

— 07:00. Ранняя литургия;

— 10:00. Поздняя литургия;

— 18:00. Утреня с чтением 12 Страстных евангелий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо тропаря читается Кондак, глас 2.

В еду в четверг разрешается употреблять горячие постные блюда с добавлением в них небольшого количества растительного масла.

Пятница Страстной недели в 2025 году: молитва, служба в храме, что можно есть

Этот день посвящен воспоминанию суда над Иисусом Христом, его пути на Голгофу, а также страдания и смерть на кресте с последующим его снятием с него и погребением. День является временем скорби и траура для верующих.

Как и у четверга, у этого дня в церковном календаре немного другое название — Великий Пяток.

В храме Христа Спасителя на 18 апреля следующее расписание:

— 08:00. Часы Великого Пятка, изобразительны;

— 14:00. Вечерня, вынос Святой плащаницы;

— 18:00. Утреня, чин погребения.

Репродукция картины «Шествие Христа на Голгофу» Фото: РИА Новости/А. Свердлов

В Казанском соборе:

— 10:00. Царские часы;

— 14:00. Вечерня с выносом Святой плащаницы;

— 18:00. Утреня с чином погребения Спасителя.

Среди молитв, которые можно прочитать в пятницу, есть кондак, глас 8, а также:

— Тропарь, глас 4. Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию, на кресте пригвоздися, и копием прободся, безсмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе;

— Тропарь, глас 1. Распеншуся Тебе, Христе, погибе мучительство, попрана бысть сила вражия: ниже бо Ангел, ниже человек, но Сам, Господи, спасл еси нас, слава Тебе;

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Тропарь, глас 6. Господи, осудиша Тя иудее на смерть, Жизнь всех, иже Чермное море жезлом прошедший, на Кресте Тя пригвоздиша: и иже от камене мед ссавшии, желчь Тебе принесоша. Но волею претерпел еси, да нас свободиши от работы вражия, Христе Боже, слава Тебе;

— Тропарь, глас 2. Спасение соделал еси посреде земли, Христе Боже, на Кресте пречистеи руце Твои простерл еси, собирая вся языки, зовущия: Господи, слава Тебе.

В пятницу, 18-го числа, нужно соблюдать полное воздержание от еды.

Суббота Страстной седмицы в 2025 году: о чем молиться, церковная служба, что есть в этот день

В Великую субботу вспоминается погребение Иисуса Христа, Его пребывание во гробе и его сошествие в ад в качестве искупительной жертвы для всего человечества.

В храме Христа Спасителя в 08:00 19 апреля пройдет исповедь, после которой, в 09:00, начнется литургия. С 12:00 до 17:00 в Преображенской церкви пройдет освящение куличей, а в 23:00 вновь в самом храме начнется Полунощница.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Казанском соборе расписание немного отличается:

— 09:00. Божественная литургия;

— 12:30–21:00. Освящение куличей;

— 23:15. Полунощница.

Дома можно прочитать тропарь, глас 2, а также кондак, глас 6: Бездну заключивый мертв зрится, и смирною, и плащаницею обвився, во гробе полагается, яко смертный, Безсмертный: жены же приидоша помазати Его миром, плачущия горько и вопиющия: сия Суббота есть преблагословенная, в нейже Христос, уснув, воскреснет тридневен.

Можно вкушать горячую пищу, однако она должна быть приготовлена без добавления масла.

Воскресение Христово в 2025 году: молитвы, богослужение, разговение

По окончании Страстной седмицы наступает Пасха, или же Воскресение Иисуса Христа. Значение этого дня заключается в вере человека в воскрешение из мертвых Господа через три дня после распятия на кресте и даровании людям надежды на спасение и вечную жизнь.

В храме Христа Спасителя в полночь начинается в этот день пасхальная заутреня и литургия. В 09:00 в Преображенской церкви пройдет литургия, а в 16:00 — в храме Пасхальная вечерня.

В Казанском соборе также в полночь начнется пасхальная утреня и пройдет Божественная литургия. На 07:00 назначена ранняя литургия, а на 10:00 — поздняя. В 17:00 начнется Великая вечерня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Среди молитв на этот день можно выделить следующие:

— «Христос Воскресе из мертвых». Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Читать ее нужно трижды;

— «Воскресение Христово видевше». Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. Также нужно читать три раза.