Лазарева суббота у православных: библейское описание праздника, духовный смысл

Лазарева суббота — это важный церковный праздник, посвященный победе жизни над смертью. В этот день православные вспоминают великое чудо, совершенное Иисусом Христом — воскрешение праведного Лазаря. Праздник предваряет вход Господень в Иерусалим и служит предзнаменованием Пасхи . Подробнее о том, когда православная церковь будет отмечать Лазареву субботу в 2025 году и почему этот праздник имеет особое значение для верующих, — в материале «Известий».

Когда Лазарева суббота и Пасха у православных в 2025 году

В 2025 году православные верующие отметят Лазареву субботу 12 апреля — ровно за неделю до Великой субботы, предшествующей Пасхе. Праздник не имеет фиксированной даты, но всегда выпадает на шестую субботу Великого поста. Торжество предваряет Вербное воскресенье и праздник Вход Господень в Иерусалим, которые в 2025 году пройдут 13 апреля.

Кроме того, Лазарева суббота служит важным подготовительным этапом к Страстной седмице — предшествующей Пасхе неделе, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Лазареву субботу церковь вспоминает одно из важнейших чудес, совершенных Спасителем, — воскрешение праведного Лазаря, умершего за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию . Лазарева суббота считается первой в череде переходных праздников, открывающих собой пасхальный цикл. Торжество символизирует первую великую весть о будущем воскресении всех усопших праведников.

Пасху в 2025 году православная церковь отметит 20 апреля. Праздник является одним из наиболее важных торжеств в христианстве, символизирующих воскрешение Иисуса Христа и отмечаемый как день радости и искупления. Активные приготовления к празднованию Великой Пасхи начнутся в Страстную неделю.

Лазарева суббота: как описано в Евангелии

Описание чуда воскрешения Лазаря содержится в Евангелии от Иоанна (глава 11, стихи 1–45). В отличие от других евангелистов, именно апостол Иоанн подробно повествует о драматических событиях, произошедших в Вифании — селении, где жил Лазарь с сестрами Марфой и Марией. Согласно тексту, однажды сестры праведника извещают Иисуса о том, что их брат тяжело болен. Христос, узнав о болезни друга, намеренно медлил два дня, чтобы явление славы Божией стало очевидным: к моменту его прихода в Вифанию Лазарь уже был мертв как четвертый день и погребен в пещере.

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Перед тем как совершить чудо, Иисус глубоко скорбит, проливает слезы — этот момент принято считать свидетельством проявления человечности Христа. Затем Иисус Христос приказал отвалить камень, которым закрыли пещеру с усопшим, вошел внутрь и произнес: «Лазарь! Иди вон!».

После этого умерший вышел из пещеры живой и невредимый, обвитый погребальными пеленами. Это было последнее великое чудо, совершенное Иисусом перед его собственными страданиями. В богословской традиции оно считается не только доказательством божественности Спасителя, но и первым открытым свидетельством всеобщего воскресения. Именно после этого события Синедрион принял решение о казни Христа — настолько сильное воздействие оказало оно на народ и иудейских властей.

Духовный смысл и значение для верующих Лазаревой субботы

Лазарева суббота для православных — это день глубокой надежды. В религиозных текстах он называется «предвкушением Пасхи» и «праздником жизни». Воскрешение Лазаря является символом будущего всеобщего воскрешения мертвых во Христе. Оно показывает, что даже перед лицом смерти важно сохранять веру в Бога.

В храмах в этот день совершается торжественная литургия святителя Иоанна Златоуста , читаются особые песнопения, прославляющие победу жизни над смертью. Верующие молятся святому праведному Лазарю, просят у Бога укрепления в вере и духовной стойкости. Из молитв читаются канон Лазаревой субботе, особое значение придается чтению 11-й главы Евангелия от Иоанна — она становится центром домашнего молитвенного чтения в этот день.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Согласно народным традициям, в Лазареву субботу хозяйки начинали готовиться к Пасхе: убирали дом, чистили и мыли иконы, пекли постный хлеб. В этот день было принято освящать веточки вербы — это символизировало приближение Вербного воскресенья.

Считалось, что день благоприятен для милосердных дел: принято было навещать больных, помогать нуждающимся . Разрешалось готовить постные каши и пироги. Также можно было употреблять растительное масло и икру. Однако пышные празднования и шумные гуляния не приветствуются. Как и в другие православные праздники не рекомендуется выполнять тяжелую работу по дому, такую как стирка, уборка или рукоделие.