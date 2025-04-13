Великий понедельник — начало Страстной недели: библейское описание дня, молитвы

Великий понедельник — первый день Страстной недели, когда православная церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа. Это время глубокого духовного сосредоточения, молитвенного подвига и покаяния. В этот день верующие вспоминают трагическую судьбу ветхозаветного патриарха Иосифа, а также евангельское чудо о смоковнице. Подробнее о том, каким евангельским событиям посвящен Великий понедельник и какие молитвы читать в этот день, рассказывают «Известия».

Великий понедельник Страстной Седмицы: что произошло с Иисусом Христом

Великий понедельник открывает Страстную седмицу — последнюю неделю Великого поста, посвященную воспоминанию страданий, смерти и погребения Иисуса Христа. Эти события происходят вскоре после торжественного Входа Господня в Иерусалим.

Согласно церковному преданию, в понедельник утром вместе со своими учениками Иисус отправился из Вифании в Иерусалим. По дороге он увидел зеленую смоковницу — инжирное дерево. Подойдя к ней в надежде найти плоды, он обнаружил только листья: дерево оказалось бесплодным в сезон сбора урожая. Тогда Христос проклял ее, сказав: «Да не будет впредь от тебя плода вовек». После этих слов дерево мгновенно засохло на глазах очевидцев.

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Это событие стало символом духовной бесплодности. Смоковница — это образ человека, который внешне кажется благочестивым, покрыт «листвой» религиозных обрядов, ритуалов и традиций, но в сердце не имеет истинной веры и не приносит духовных плодов — любви, милосердия, покаяния. Проклятие смоковницы — это не гнев, а образ духовного суда над душой, потерявшей связь с Богом. Это предупреждение о том, что без внутреннего покаяния и праведных дел вера не может быть настоящей. Именно поэтому Великий понедельник считается днем обличения лицемерия и духовного пробуждения.

Где в Евангелии описан Страстной понедельник

Страстной понедельник описан в контексте событий, предшествующих Страстной неделе. Проклятие бесплодной смоковницы содержится в Евангелии от Матфея (Мф. 21:18–22) и Марка (Мк. 11:12–14, 20–24).

Наряду с этим событием Великий понедельник также напоминает о судьбе праведного Иосифа, сына Иакова, история которого изложена в книге Бытия (глава 37). Согласно писанию, братья, завидуя ему, продали Иосифа в египетское рабство за 20 сребреников, а отцу сказали, что его растерзали дикие звери.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Иосиф был доставлен в Египет и продан в дом Потифара, начальника телохранителей фараона. Там он проявил себя как умный, честный и трудолюбивый человек. Но его постигло новое испытание: жена Потифара, очарованная красотой юноши, пыталась соблазнить его. Получив отказ, она оклеветала Иосифа, и его бросили в тюрьму.

Даже в заключении Иосиф не озлобился и не отвернулся от Бога . Он заслужил уважение надзирателей, истолковывал сны другим заключенным, а затем и самому фараону. Египетский правитель был поражен мудростью Иосифа, особенно его предсказанием семи лет изобилия, за которыми последуют семь лет голода. Благодаря этому Иосиф стал наместником Египта и получил в управление все хозяйственные дела.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Это предательство стало прообразом страстей Христа, которого за 30 сребреников предал один из ближайших учеников — Иуда. Как Иосиф, пройдя через унижение, стал спасителем Египта, так и Христос, пройдя через страдания и смерть, принес спасение всему человечеству.

Вечерняя служба в Великий понедельник: во сколько начало, как проходит богослужение

В Великий понедельник вечерняя служба, или вечерня, обычно начинается в 16:00–18:00, но время может варьироваться в зависимости от храма и региона. Точное расписание можно найти на сайтах приходов или непосредственно в храме.

Вечернее богослужение начинается с молитвы «Благословен Бог наш» и тропаря «Святый Боже», который повторяется трижды. Затем священнослужители читают псалмы и паремии из книги Бытия (Быт. 1:1–3:20 или 1:1–3:24) и притчи Соломона (Притч. 1:2–9) , которые подчеркивают темы покаяния и духовного преображения. После этого начинается чтение Евангелия от Матфея (Мф. 20:17–28), где описано предсказание Иисусом своих страстей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В заключительной части службы проходят песнопения, чтения стихов и молитв, которые подчеркивают темы покаяния и размышления о духовности. Также читаются молитвы о прощении грехов и исцелении душевных немощей. Завершается вечерня молитвой Ефрема Сирина с земными поклонами , которая является традиционной для Великого поста и призывает верующих к духовному обновлению.

Какие молитвы читать в понедельник Страстной недели, 14 апреля

В Великий понедельник верующим важно найти время для чтения молитв. Церковь рекомендует читать евангельские отрывки, посвященные этому дню (Мф. 21:18–43, Мк. 11:12–26, Лк. 19:45–48), а также утренние и вечерние молитвы из молитвослова.

Особое внимание уделяется покаянным молитвам — акафисту Страстям Христовым и канону покаянному Господу Иисусу Христу. Также можно прочесть Псалом 50, прося у Бога очищения сердца, и Псалом 90 о защите и утешении в испытаниях.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

На протяжении всего Великого поста, включая понедельник Страстной недели, читается молитва Ефрема Сирина. Ее текст звучит следующим образом:

«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».