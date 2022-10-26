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Какого числа Пасха в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Воскресенье Христово — главный православный праздник, который воцерковленные люди ждут на протяжении всего года. Он напоминает о чудесном воскресении из мертвых Спасителя — Иисуса Христа — событии, стоящем в центре Евангелия и христианского учения.

В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля. Такая дата считается ранней.

Предшествовать светлому празднику будет Великий пост. Стартует он 27 февраля, завершится в пятницу, 7 апреля, накануне Лазаревой субботы и Вербного воскресения. Последняя седмица перед Пасхой — Страстная, с 10 по 15 апреля, — не входит в Великий пост, это отдельное время с особым последованием церковных служб, напоминающих о последних днях земной жизни Христа, его страданиях и распятии.

Вербное воскресенье наступит 9 апреля — на большей части еще будет климатическая зима, что, разумеется, не помешает прихожанам РПЦ встретить большое церковное событие. В этот же день Пасху встретят католики.

По случаю Пасхи не будет внеплановых выходных. Дополнительные дни для отдыха Минтруд традиционно назначил на май.

Отметим, что на майские в 2023 году россияне получат время для семьи и досуга в не совсем привычные даты.

29 и 30 апреля (суббота и воскресенье), 1 мая (понедельник) — выходные. С 2 по 5 мая (вторник — пятница) — рабочие дни. С 6 мая (суббота) по 9 мая (вторник) — выходные. 10 мая, в среду, граждане вновь отправятся на работу.

Полный список выходных в 2023 году — в материале «Известий».

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