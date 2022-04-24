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Православные отмечают Пасху

Пасха: традиции и история праздника
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24 апреля православные верующие отмечают Пасху. Историк и культуролог Наталия Зинович рассказала «Известиям» об истории и традиции праздника.

История праздника

Праздник произошел от еврейского «Песах». Само название отсылает к истории прохода евреев по дну Красного моря.

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Событие символизирует воскрешение Иисуса Христа.

Традиция красить в этот день яйца также пришла из священных писаний: после воскрешения Христа Мария Магдалина пошла сообщить об этом императору Тиберию и решила в качестве подарка преподнести ему яйцо. Тиберий заявил, что поверит в воскрешение Христа только, если яйцо станет красным, и это произошло.

Суть праздника согласно Новому завету — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя.

Подготовка к празднику

К празднованию Пасхи верующие начинают готовиться с Чистого четверга, а особенно важное богослужение проходит в субботу перед пасхальным воскресеньем. В эти дни христиане обычно окрашивают яйца и готовят куличи. После этого начинается традиционное освящение куличей.

Считается, что праздник нужно встречать с миром в сердце и забыв все прошлые обиды. Лучше всего перед ним пройти причастие.

Празднование Пасхи

Богослужения по случаю Пасхи проходят всю ночь и до самого утра. В конце богослужений священники освящают куличи, крашеные яйца и вино. Прихожане приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес!», а в ответ следует говорить «Воистину Воскрес!». Во время праздника люди при встрече трижды целуются и обмениваются подарками — крашеными яйцами.

После службы семьи собираются дома за праздничным столом. Так как Великий пост завершен, то можно накрыть его праздничными блюдами.

Ранее, 19 апреля, врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян рассказала «Известиям», как приготовить вкусные и полезные пасхальные куличи. Так, вместо муки высшего сорта при приготовлении лучше использовать муку второго сорта. Снизить калорийность блюда поможет уменьшение количества или же полный отказ от сухофруктов.

Также, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла, яиц (в частности, желтка). Вместо сахара можно использовать стевию, сироп агавы, топинамбура, мед, фруктозу.

По данным «СберМаркета», в 2022 году готовый кулич обойдется россиянам в 981 рубль.

22 апреля врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова рассказала, как вернуться к привычному рациону после поста без ущерба для здоровья и правильно составить пасхальное меню. Прежде всего специалист отметила, что с медицинской точки зрения церковный пост — это диета с ограничениями в употреблении белковой пищи.

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