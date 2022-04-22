Гастроэнтеролог дала советы по выходу из поста на Пасху

Врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова рассказала, как вернуться к привычному рациону после поста без ущерба для здоровья и как правильно составить пасхальное меню.

Прежде всего специалист отметила, что с медицинской точки зрения церковный пост — это диета с ограничениями в употреблении белковой пищи.

Главное правило, о котором следует помнить при выходе из поста, — к привычному рациону следует возвращаться в течение 3–7 дней, так как если резко перегрузить систему пищеварения, то можно столкнуться с диспепсическими явлениями: вздутие, боли или спазмы в животе, долгое переваривание пищи, метеоризм.

Начать следует с небольших порций — 100–150 г пищи, и затем постепенно их увеличивать.

«Первое время употребляйте в пищу нежирные сорта мяса — курицы или говядины и лучше в отварном или запеченном виде, а любителям рыбы рекомендуется начать с трески или судака. Для лучшего усвоения белковой пищи употребляйте вместе с ней больше клетчатки в виде свежей зелени и овощных салатов. Кисломолочные продукты и натуральные соки также помогают подготовить организм к смене рациона. Исключите в первые дни жирные, жареные, копченые блюда, фастфуд и сладкие газированные напитки. Также стоит помнить, что алкоголь вредит здоровью даже в небольшом количестве», — подчеркнула Морозова в беседе с «Известиями».

Пост заканчивается празднованием Пасхи, во время праздника врач посоветовала съесть одно яйцо, чтобы вернуть в рацион пищу животного происхождения, немного пасхи. При этом куличи и другая выпечка должны быть вчерашнего приготовления, так как свежая выпечка тяжеловата для переваривания. Тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, желательно совсем отказаться от сдобы, подчеркнула гастроэнтеролог.

«Даже если вы не соблюдали строго пост, в день не стоит съедать больше 2–3 вареных яиц и хранить их можно не более двух дней в холодильнике. Постарайтесь не сочетать в одном приеме пищи разные животные белки. Например, с утра съешьте одно яйцо, днем пасху, а вечером можно праздничный ужин с рыбой или мясом», — заключила Морозова.

Однако перед выходом из поста всё же лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности организма.

Ранее, 19 апреля, врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян рассказала «Известиям», как приготовить вкусные и полезные пасхальные куличи. Так, вместо муки высшего сорта при приготовлении лучше использовать муку второго сорта. Снизить калорийность блюда поможет уменьшение количества или же полный отказ от сухофруктов.

Также, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла, яиц (в частности, желтка). Вместо сахара можно использовать стевию, сироп агавы, топинамбура, мед, фруктозу.

По данным «СберМаркета», в 2022 году готовый кулич обойдется россиянам в 981 рубль.