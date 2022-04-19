Диетолог дала советы по приготовлению некалорийных пасхальных куличей

Врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян рассказала «Известиям», как приготовить вкусные и полезные пасхальные куличи.

По словам специалиста, при приготовлении кулича следует использовать муку второго, а не высшего сорта или цельнозерновую, так как в ней сохраняется большее количество полезных веществ. Помимо этого можно использовать гречневую, рисовую или овсяную муку.



Снизить калорийность блюда поможет уменьшение количества или же полный отказ от сухофруктов.

«Кроме того что они крайне калорийны, часто обрабатываются различными химикатами (сернистым газом, двуокисью серы, глицерином, жидким дымом). Поэтому в тесто можно добавить фруктовое или овощное пюре», — рекомендовала диетолог.

Также, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла, яиц (в частности, желтка). Вместо сахара можно использовать стевию, сироп агавы, топинамбура, мед, фруктозу.



«Помимо этого организму будет в разы легче переварить более сухое хлебобулочное изделие. Рекомендуется не есть кулич с пылу с жару, а подождать день-два, пока он немного подсушится. Если есть возможность, можно воспользоваться тостером, чтобы подсушить кулич и облегчить задачу организму, или же приготовить кулич за несколько дней до праздника», — добавила Давтян.

По данным «СберМаркета», в 2022 году стоимость готового кулича составляет в среднем 320 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания яиц (12–15 г) — 82 рубля, а свечей (4 шт.) — 139 рублей. Для приготовления творожной пасхи в среднем придется потратить 350 рублей. Таким образом, пасхальный стол обойдется россиянам в 981 рубль.

Ранее, 14 апреля, патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал миссию Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию к Пасхе на встрече с председателем попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным. Кроме того, по традиции накануне Пасхи патриарх Иерусалимский Феофил III прочитает молитву о мире на Святой Земле и во всех точках Земли, где продолжаются конфликты.

В 2022 году Пасха будет отмечаться 24 апреля.