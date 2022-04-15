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Патриарх Иерусалимский поддержал принесение Благодатного огня в Россию

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Патриарх Иерусалимский Феофил поддержал миссию Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию к Пасхе на встрече с председателем попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщается на сайте фонда.

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Отмечается, что 13 апреля прошла встреча председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Фонд получил поддержку патриарха Феофила III в принесении Благодатного огня в Россию в 2022 году.

«Мы рады получить поддержку от патриарха Иерусалимского Феофила для выполнения важной миссии Фонда Андрея Первозванного по принесению Благодатного огня в Россию. Благодатный огонь — символ светлого праздника Пасхи. Мы приложим все усилия, чтобы доставить миллионам верующих в России пасхальную весть из Иерусалима, которая укрепит веру в лучшее и наполнит добром их сердца и поступки», — сказал Якунин.

Кроме того, по традиции накануне Пасхи патриарх Иерусалимский Феофил III прочитает молитву о мире на Святой Земле и во всех точках Земли, где продолжаются конфликты.

В прошлом году делегация Фонда Андрея Первозванного 1 мая прибыла в Москву с Благодатным огнем. Его привезли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя и раздавали всем желающим в 15 храмах Москвы.

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