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У православных христиан начался Великий пост

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В понедельник, 15 марта, начался Великий пост — центральный пост, предшествующий главному христианскому празднику Пасхе.

Пост длится шесть недель, после чего следует Страстная седмица, которая формально не входит в состав поста, однако несет самые строгие ограничения в еде в этот период. Во время поста для православных христиан под запретом употребление мяса, молока и молочных продуктов, яиц, животного масла, сдобы и выпечки. В пятницу и субботу Страстной седмицы не полагается ничего есть. Завершает ее Пасха, которая в 2021 году приходится на 2 мая.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского патриархата, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день поста совершит богослужение в столичном храме Христа Спасителя, на котором начнет читать канон Андрея Критского.

Ранее, 14 марта, завершилась Масленичная неделя.

В народной традиции Масленица символизирует переход от зимы к весне и последний всплеск сытой, веселой жизни перед началом длительного и строгого Великого поста. В качестве напоминания о приближающемся посте в среду и пятницу совершаются длительные богослужения наподобие великопостного.

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