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Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

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17 апреля православные верующие отмечают праздник Вербное воскресенье. Об историях и традициях этого события «Известиям» рассказала историк и культуролог Наталия Зинович.

Православные отмечают Крещение Господне

Вербное воскресенье — это праздник, который символизирует появление Иисуса Христа в Иерусалиме накануне своих мучений и гибели. Традиционно этот праздник отмечается в шестое воскресенье Великого поста. В этот день принято освящать ветки вербы, символизирующие пальмовые ветви, которыми иудеи встречали Иисуса Христа.

По словам Наталии Зинович, традиция вербного воскресенья имеет языческие корни. Это связано с тем, что это время совпадает с началом весны, когда просыпается природа, расцветают растения и становится тепло. Возвращаясь к православным традициям, в воскресенье люди приходят в храмы, освящают веточки вербы и по традиции хранят их возле окон в течение года.

Главная традиция в этот день связана именно с вербой: ее приносят из храма и устанавливают рядом с иконами, где она должна храниться весь год. Накануне праздника, в субботу, принято отправляться в церковь на всенощное бдение. Служба длится от захода солнца до рассвета при строгом соблюдении устава.

В Вербное воскресенье можно позволить себе поесть рыбу, морепродукты, растительное масло и сухое вино.

Считается, что накануне нужно сделать уборку, потому что в воскресенье лучше отложить домашние дела и провести праздник с близкими людьми. В этот день нельзя ссориться и иметь какие-либо злые мысли. Многие в праздник посещают кладбища и вспоминают об усопших.

4 декабря 2021 года православные отметили Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздник «откровения Божьего». Свою историю он берет с того момента, когда Пресвятая Мария, будучи маленькой девочкой, явилась в Иерусалимский храм и, поднявшись по ступеням, вошла в Святая Святых, куда дозволено было заходить только первосвященнику с очистительной жертвенной кровью.

Родители Марии Иоаким и Анна оставили дочь в храме и вернулись домой. Мария же оставалась там до отрочества. В храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.

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