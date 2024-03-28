Вербное воскресенье в 2025 году: что нужно делать верующим

13 апреля 2025 года православные верующие отметят праздник Вербное воскресенье. Об историях и традициях этого события «Известиям» рассказала историк и культуролог Наталия Зинович.

Как нужно готовится к Вербному воскресенью

Вербное воскресенье — это праздник, который символизирует появление Иисуса Христа в Иерусалиме накануне своих мучений и гибели. Традиционно этот праздник отмечается в шестое воскресенье Великого поста. В этот день принято освящать ветки вербы, символизирующие пальмовые ветви, которыми иудеи встречали Иисуса Христа.

По словам Наталии Зинович, традиция вербного воскресенья имеет языческие корни. Это связано с тем, что это время совпадает с началом весны, когда просыпается природа, расцветают растения и становится тепло. Возвращаясь к православным традициям, в воскресенье люди приходят в храмы, освящают веточки вербы и по традиции хранят их возле икон в течение года.

Что нужно делать на Вербное воскресенье

Накануне праздника, в субботу, принято отправляться в церковь на всенощное бдение. Служба длится от захода солнца до рассвета при строгом соблюдении устава.

В Вербное воскресенье можно позволить себе поесть рыбу, морепродукты, растительное масло и сухое вино.

Считается, что накануне нужно сделать уборку, потому что в воскресенье лучше отложить домашние дела и провести праздник с близкими людьми. В этот день нельзя ссориться и иметь какие-либо злые мысли. Многие в праздник посещают кладбища и вспоминают об усопших. В отдельной публикации — все родительские субботы в 2025 году.