Календарь выходных и праздничных дней на 2023 год

Министерство труда и соцзащиты РФ подготовило проект постановления, посвященный переносу выходных дней на 2023 год, а также опубликовало полный календарь нерабочих дней на предстоящий год. Подробнее о том, как россияне будут отдыхать в 2023-ем, — в инфографике «Известий».

Так, новогодние каникулы продлятся для граждан РФ с 31 декабря по 8 января. Последний день 2022 года будет нерабочим за счет того, он выпадает на субботу. 1 и 8 января, таким образом, приходятся на воскресенье. Поскольку эти выходные совпадают с праздничными днями, планируется осуществить перенос и сделать нерабочими 24 февраля (пятница) и 8 мая (понедельник).

Из этого следует, что выходные на День защитника Отечества продлятся с 23 по 26 февраля, а майские праздники россияне будут отмечать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Дополнительные выходные ждут граждан РФ по случаю Международного женского дня (8 Марта выпадает в 2023 году на среду) и в ноябре в честь Дня народного единства, который празднуют 4 ноября. Примечательно, что сама памятная дата будет в субботу, поэтому фактически выходной переносится на понедельник, 6 ноября.

Планируя свои отпуска, россияне также могут учитывать и официальные праздничные дни. О том, как с их помощью увеличить количество отпускных дней — в материале «Известий».