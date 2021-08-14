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Православные отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста

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У православных начался Успенский пост, который продлится с 14 по 27 августа. Событие приурочено к Успению Пресвятой Богородицы, а целью поста является подготовка к переживанию одного из самых значимых в жизни Православной церкви события.

Церковное предание гласит: 28 августа Дева Мария ушла из жизни. Апостолы похоронили ее, и во время похорон в Гефсиманский сад явился Иисус Христос, который забрал душу покойной.

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Успенский пост является самым поздним из четырех многодневных постов по причине того, что ранняя Церковь на протяжении длительного времени занималась более важными вопросами вероучения — спорами о Боге и его триединстве.

Первый день поста у верующих именуется Медовым Спасом, так как к этому времени, как правило, начинается активный сбор меда, который приносится в храмы для освящения, пишет «РИА Новости».

По строгости своих положений Успенский пост не уступает Великому: так, с приходом дней говения православные начинают полностью воздерживаться от пищи животного происхождения. 19 августа — в праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас — верующим можно употребить рыбу, а в остальные дни поста рацион питания состоит из продуктов растительного происхождения: овощей, фруктов и круп.

Согласно уставу, понедельник, среда и пятница являются днями, когда соблюдается сухоядение. В это время потребляется исключительно пища растительного происхождения, без термической обработки: свежие, сушеные, моченые фрукты и овощи. Во вторник и четверг можно приготовить вареную пищу, но без добавления растительного масла, которое, в свою очередь, можно использовать позднее — в субботу и воскресенье.

Ранее, 12 июля, православные отметили праздник самых значимых и почитаемых в христианстве апостолов — Петра и Павла, а также закончили двухнедельный пост.

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