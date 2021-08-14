Православные отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста

У православных начался Успенский пост, который продлится с 14 по 27 августа. Событие приурочено к Успению Пресвятой Богородицы, а целью поста является подготовка к переживанию одного из самых значимых в жизни Православной церкви события.

Церковное предание гласит: 28 августа Дева Мария ушла из жизни. Апостолы похоронили ее, и во время похорон в Гефсиманский сад явился Иисус Христос, который забрал душу покойной.

Успенский пост является самым поздним из четырех многодневных постов по причине того, что ранняя Церковь на протяжении длительного времени занималась более важными вопросами вероучения — спорами о Боге и его триединстве.

Первый день поста у верующих именуется Медовым Спасом, так как к этому времени, как правило, начинается активный сбор меда, который приносится в храмы для освящения, пишет «РИА Новости».

По строгости своих положений Успенский пост не уступает Великому: так, с приходом дней говения православные начинают полностью воздерживаться от пищи животного происхождения. 19 августа — в праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас — верующим можно употребить рыбу, а в остальные дни поста рацион питания состоит из продуктов растительного происхождения: овощей, фруктов и круп.

Согласно уставу, понедельник, среда и пятница являются днями, когда соблюдается сухоядение. В это время потребляется исключительно пища растительного происхождения, без термической обработки: свежие, сушеные, моченые фрукты и овощи. Во вторник и четверг можно приготовить вареную пищу, но без добавления растительного масла, которое, в свою очередь, можно использовать позднее — в субботу и воскресенье.

Ранее, 12 июля, православные отметили праздник самых значимых и почитаемых в христианстве апостолов — Петра и Павла, а также закончили двухнедельный пост.