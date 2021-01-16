Прорубь с препятствиями: как будут проходить крещенские купания

В ночь на 19 января, как и всегда в православном мире, грядет Крещение Господне. Однако далеко не везде верующие смогут окунуться в прорубленную во льду иордань — ряд регионов России уже принял решение воздержаться от традиции из-за коронавирусной инфекции. В других местах всё же решили не отменять крещенские купания, но наложили ряд ограничений. Подробности — в материале «Известий».

С некоторыми оговорками

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области решили не запрещать в этом году крещенские купания. Предполагается, что на открытом воздухе купальщики вряд ли создадут толпу, в проруби будут находиться по одному, а в раздевалках возможно будет обеспечить социальную дистанцию. Ситуационный центр Смольного уже направил районным администрациям рекомендацию, согласно которой число людей в раздевалках должно быть ограничено из расчета не менее 2 кв. м на человека.

Власти Ленинградской области, в свою очередь, пошли несколько дальше: согласно установленным правилам, всем желающим окунуться в прорубь в эти дни придется соблюдать дистанцию в 1,5−2 м на открытом воздухе, в раздевалках же разрешено будет находиться не более одного человека на 4 кв. м.

Прорубь с препятствиями Крещенские купания в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По итогам совещания в мэрии при участии представителей духовенства и спасателей провести крещенские купания было решено и в Ярославле — но только с условием соблюдения правил безопасности. В Ростовской области органам местного самоуправления также предстоит обеспечить выполнение ряда санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий во время крещенских купаний. Жители региона будут обязаны соблюдать установленную дистанцию как на улице, так и в закрытых помещениях. Кроме того, планируется, что на входах в палатки будут размещены санитайзеры для обработки рук, а в самих помещениях будет проводиться влажная уборка с применением специальных противовирусных дезинфицирующих средств.

Во Владимирской области также решили не запрещать народные купания, однако всё же рекомендовали жителям проявлять благоразумие и осторожность.

— Мы бы рекомендовали всё же не посещать массовые мероприятия. Крещенские купания таковыми являются. Ведь в раздевалках — скопление людей, у проруби — очереди. Наблюдающие люди тоже есть. Если будут желающие нырять, то организаторам необходимо принять все меры безопасности, — советуют в региональном Роспотребнадзоре.

Не в этом году

Однако в ряде регионов России крещенские купания запретили. Так, от проведения традиционного мероприятия решили отказаться в Перми. «Представители РПЦ пояснили, что важным событием Крещения Господня является водосвятие. Во всех источниках в этот день вода становится святой и целебной. И способов омовения святой водой, не прибегая к традиционным купаниям в проруби, существует множество. Кроме того, освященную воду можно набрать в храмах» , — пояснили в региональном министерстве территориальной безопасности.

Прорубь с препятствиями Прорубь без купающихся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Запретили опускаться в проруби в этом году и в Оренбурге. Как сообщили в администрации города, несанкционированное купание будет пресекаться во время патрулирования в местах традиционного оборудования иорданей. Кроме того, муниципальные власти намерены поставить там запрещающие знаки и разместить информацию об опасности выхода на лед и купания в необорудованных для этого местах. Массовые купания в Крещение также было решено отменить и во всех районах Камчатки.

Отменили их и в Красноярске. Однако, как сообщили в Красноярской епархии, во всех храмах будут организованы места для набора святой воды — по возможности, они будут располагаться на улице. В Томске же было решено отменить крещенские купания в местах, где традиционно собирается большое количество людей, а именно на Белом озере и в селе Коларово. Но всё же у жителей региона, возможно, будет шанс окунуться в иордани, оборудованные при местных приходах, уточнили в Томской епархии.

Другим путем

Приняли решение отменить крещенские купания в этом году и в Хабаровском крае. С данным предложением выступила глава регионального Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, которая объяснила необходимость такого решения ростом числа тяжелых случаев коронавируса и невозможностью соблюсти санитарные требования в местах для переодевания.

Однако такой расклад устроил не всех хабаровчан . По сообщениям местных СМИ, некоторые жители региона начали искать способ не отказывать себе в удовольствии окунуться в обход принятых ограничений. В частности, самые изобретательные предлагают перенести традиционные купания из прорубей в бассейны, на которые не распространяются запреты. Несмотря на всю креативность такого подхода, хабаровчанам советуют воздержаться от подобных планов .

— Дело ведь не в том, какая вода — из речки или из бассейна, а в том, что купания подразумевают массовое скопление людей — именно из-за этого вводятся ограничения. Церковь выполняет все предписания штаба, никаких расхождений с властями в этом вопросе у нас нет. Но тот факт, что нельзя будет окунуться, не отменяет самого праздника и других его традиций. Всё равно пройдут богослужения, будем раздавать освященную воду людям, — сообщила глава информационного отдела Хабаровской епархии Юлия Шутова.

Прорубь с препятствиями Крещенские купания в Черном море Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Между тем отказаться от крещенских купаний придется не только жителям регионов, где было принято соответствующее решение, но и людям с симптомами ОРВИ. Простуженным людям не следует идти в праздник в храм или посещать традиционные купания, напоминает настоятель храма Святого апостола Иоанна Богослова в Кудрово протоиерей Владимир Данкович.