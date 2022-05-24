Как будем отдыхать на День России в 2022 году

Каждый год 12 июня — День России, по случаю которого граждане получают плюс один выходной.

С 1991 по 2002 год праздник назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Однако, согласно социологическим опросам, граждане называли его Днем независимости России. Борис Ельцин предложил еще более емкую версию — День России, которая в итоге стала официальной.

В 2022 году праздник выпадает на воскресенье. Поэтому день отдыха переносится на следующий день, 13 июня, понедельник. Таким образом, россияне в первый месяц лета получат еще один день для досуга, семейного времяпрепровождения, уикенда на море.

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В общей сложности календарь выходных такой: 11,12 и 13 июня. Рабочая неделя начнется во вторник, 14 июня, и будет четырехдневной.

Для православных христиан три выходных по случаю Дня России дают возможность отметь и две другие важные даты. На 11 июля приходится Вселенская родительская суббота, а 12 июня 2022 года — непосредственно Святая Троица.

Согласно российскому законодательству, если день зарплаты приходится на выходные или праздники, работодатель должен осуществить выплаты накануне, в данном случае не позднее 10 июня, пятницы.

Следующие длинные выходные россияне получат уже на День народного единства, с 4 по 6 ноября включительно.