Юрист рассказал о порядке выплат работникам в период майских праздников

Юрист Михаил Прядко в субботу, 30 апреля, рассказал «Известиям» о порядке перечисления заработной платы в период майских праздников.

«Согласно производственному календарю, выходные дни пройдут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Соответственно, все выплаты заработной платы должны быть совершены перед выходными. То есть, если выплаты происходят с 1 по 3 мая, тогда деньги должны быть отданы работнику 29 апреля. Если с 7 по 10 мая, то, следовательно, выплату обязаны совершить 6 числа», — пояснил эксперт.

Прядко также отметил, что если сотрудник работает в выходные, то его часы должны оплачиваться в двойном размере. Кроме того, в данном случае вместо выплат можно попросить работодателя предоставить дополнительный выходной.

Как отметили 27 апреля в Роструде, в связи с майскими праздниками первые две рабочие недели мая будут короткими, а выходные — длинными. Так, в начале мая россияне будут больше отдыхать в связи с празднованием 1 мая — Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы — 9 Мая.

Также в ведомстве напомнили, что выходной с субботы, 1 января, был перенесен на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января, — на вторник, 10 мая. При этом в Роструде подчеркнули, что оклад сотрудников не должен снижаться из-за нерабочих праздничных дней.