Россиян в мае ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные

В связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая первые две рабочие недели мая будут короткими, а выходные — длинными. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Роструда.

«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 мая. Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», — следует из заявления.

В Роструде пояснили: выходной с субботы 1 января был перенесен на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая.

«Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно», — уточнили в министерстве.

При этом уточняется, что оклад сотрудников не должен снижаться из-за множества нерабочих праздничных дней.

Более того, добавили в Роструде, за выход на работу в праздники выплачивается дополнительное вознаграждение.

Ранее, 26 апреля, юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, на что могут претендовать сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха, сказала Нечаева