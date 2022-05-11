Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне

Следующие длинные выходные ожидают граждан России с 11 по 13 июня, сообщает Роструд.

В ведомстве напомнили, что 12 июня в стране будут праздновать День России. Поскольку праздник выпадает на воскресенье, то выходные для россиян продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня.

Следующая за праздничной рабочая неделя будет четырехдневной — 14–17 июня.

Затем россиян ждет долгий период без длинных выходных. Они будут только с 4 по 6 ноября во время празднования Дня народного единства, напомнили в ведомстве.

11 мая в России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы. Также россияне работают в четверг и пятницу, 12 и 13 мая.

30 апреля юрист Михаил Прядко рассказал «Известиям» о порядке перечисления заработной платы в период майских праздников. По его словам, все выплаты заработной платы должны быть совершены перед выходными. Прядко также отметил, что если сотрудник работает в выходные, то его часы должны оплачиваться в двойном размере.