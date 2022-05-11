Прямой эфир

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующие длинные выходные ожидают граждан России с 11 по 13 июня, сообщает Роструд.

В ведомстве напомнили, что 12 июня в стране будут праздновать День России. Поскольку праздник выпадает на воскресенье, то выходные для россиян продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня.

Следующая за праздничной рабочая неделя будет четырехдневной — 14–17 июня.

Затем россиян ждет долгий период без длинных выходных. Они будут только с 4 по 6 ноября во время празднования Дня народного единства, напомнили в ведомстве.

11 мая в России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы. Также россияне работают в четверг и пятницу, 12 и 13 мая.

30 апреля юрист Михаил Прядко рассказал «Известиям» о порядке перечисления заработной платы в период майских праздников. По его словам, все выплаты заработной платы должны быть совершены перед выходными. Прядко также отметил, что если сотрудник работает в выходные, то его часы должны оплачиваться в двойном размере.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022