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Новое название McDonald's в России и дата открытия ресторанов сети

«Известия»: все рестораны McDonald's в России откроются до 15 июля
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's полностью возобновит работу в России до 15 июля. Об этом рассказал «Известиям» источник в правительстве Москвы.

Первым, по его словам, откроется флагманское заведение в Москве, расположенное на станции «Пушкинская». Это случится уже 12 июня. Все остальные точки общепита будут открываться волнообразно.

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Между тем, под каким названием McDonald's снова откроет свои двери посетителям, пока неизвестно. Точнее, эта информация держится в строгой тайне.

«Это топ сикрет», — подчеркнул собеседник «Известий».

До этого источник издания на ресторанном рынке рассказывал, что новым названием популярной сети может стать сочетание двух латинских букв — . Но Олег Пароев, гендиректор McDonald's в РФ, не подтвердил эти данные.

При этом источник АГН «Москва» утверждает, что выбор нового названия ведется из пяти вариантов. И ни один из них якобы не похож на то, что было раньше. Заявки, по его информации, уже поданы в Роспатент.

Уход McDonald's из России

Решение о приостановке деятельности на территории РФ в McDonald's приняли 14 марта. Это было сделано на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую Москва проводит с 24 февраля. Несмотря на это, ряд заведений в стране продолжат функционировать.

19 мая официально было объявлено, что бизнес американской сети купит нефтяник из Новокузнецка и партнер компании Александр Говор.

Деятельность McDonald's в России

Первый ресторан McDonald's в РФ открылся в январе 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Порядка 600–700 ресторанами в стране владеют различные юридические лица, еще около 120–130 заведений работают по франшизе.

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