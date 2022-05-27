Новое название McDonald's в России и дата открытия ресторанов сети

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's полностью возобновит работу в России до 15 июля. Об этом рассказал «Известиям» источник в правительстве Москвы.

Первым, по его словам, откроется флагманское заведение в Москве, расположенное на станции «Пушкинская». Это случится уже 12 июня. Все остальные точки общепита будут открываться волнообразно.

Между тем, под каким названием McDonald's снова откроет свои двери посетителям, пока неизвестно. Точнее, эта информация держится в строгой тайне.

«Это топ сикрет», — подчеркнул собеседник «Известий».

До этого источник издания на ресторанном рынке рассказывал, что новым названием популярной сети может стать сочетание двух латинских букв — Mс. Но Олег Пароев, гендиректор McDonald's в РФ, не подтвердил эти данные.

При этом источник АГН «Москва» утверждает, что выбор нового названия ведется из пяти вариантов. И ни один из них якобы не похож на то, что было раньше. Заявки, по его информации, уже поданы в Роспатент.

Уход McDonald's из России

Решение о приостановке деятельности на территории РФ в McDonald's приняли 14 марта. Это было сделано на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую Москва проводит с 24 февраля. Несмотря на это, ряд заведений в стране продолжат функционировать.

19 мая официально было объявлено, что бизнес американской сети купит нефтяник из Новокузнецка и партнер компании Александр Говор.

Деятельность McDonald's в России

Первый ресторан McDonald's в РФ открылся в январе 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Порядка 600–700 ресторанами в стране владеют различные юридические лица, еще около 120–130 заведений работают по франшизе.