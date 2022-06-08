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Про движение: союзные силы готовятся оттеснить ВСУ от Донецка

Впереди — бои за Славянск и Краматорск, считают военные эксперты
Фото: РИА Новости
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Территория Луганской Народной Республики освобождена союзными войсками на 97%. Об этом 7 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, взяты под контроль города Святогорск и Красный Лиман, продолжается наступление в районе Попасной. Глава военного ведомства рассказал о количестве пленных украинских военных и уничтоженной за последние дни зарубежной военной техники ВСУ. По мнению экспертов, нынешний этап операции завершится ожесточёнными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнётся следующее крупномасштабное наступление.

Итоговый подсчёт

Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов, включая Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево, заявил 7 июня Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении, добавил министр.

Завершая этап:
Военные ЛНР

Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР под Северодонецком

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

За последние десять дней уничтожены 51 единица иностранной боевой техники, поступившей на фронт, включая 21 155-мм гаубицы, две реактивных установки залпового огня (РСЗО), двенадцать единиц бронетехники и 16 беспилотных летательных аппаратов.

С начала спецоперации количество пленённых украинских военнослужащих достигло 6489 человек, уточнил Сергей Шойгу, только за десять последних дней сдались 126 бойцов ВСУ. Ранее в Минобороны заявляли, что в Мариуполе сложили оружие около 4000 бойцов вооружённых формирований Украины.

— Теперь перед российскими Вооруженными силами стоит несколько основных задач, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — В первую очередь, им предстоит завершить наступательную операцию в Донбассе. Она уже идет к окончанию. Союзным силам предстоит оттеснить украинскую группировку от Донецка. Для этого надо завершить наступление на Авдеевку и Пески. Заключительный удар будет нанесен на Славянск и Краматорск, где окончательно решится судьба большой украинской группировки войск. Бои за эти города станут завершающими на этом этапе. По моему мнению, на это понадобится от одного до полутора месяцев.

Завершая этап:
Военный

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ ищет мины и снаряды на бывших позициях ВСУ в Мариуполе

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Эксперт предположил, что для решения задач демилитаризации и денацификации Украины может понадобиться провести дополнительные этапы операции, включая Николаево-Одесский.

Мы должны обеспечить проход к Приднестровью, — считает Владислав Шурыгин. — При сохранении темпов, мы можем уложиться в три месяца. Следующий за ним этап — освобождение Запорожья, Харькова и Днепропетровска. На это уйдет не меньше четырех месяцев. Как пойдёт дальше — посмотрим, но остановить российскую армию у ВСУ не получится.

Сожгли зерно

Несмотря на острый дефицит зерна в мире и угрозу продовольственного кризиса, украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях. Об этом 7 июня рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, так украинские националисты пытаются спровоцировать ответный огонь российских войск, чтобы обвинить их в неизбирательных ударах.

Завершая этап:
Дом в Мариуполе

Разрушенный дом на одной из улиц в Мариуполе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации. Там же, в Губаревке на территории элеватора подразделения территориальной обороны разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции артиллерии. Аналогичные действия отмечены у зернохранилищ в Новодонецком и посёлке Новоэкономическое в ДНР.

По словам Мизинцева, националистические батальоны, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно сожгли крупное зернохранилище в морском порту. В результате уничтожено более 50 тыс. т зерна.

Ракетными ударами

7 июня высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов.

— Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 65 районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ. В результате было уничтожено более 170 националистов, девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения, — уточнил Игорь Конашенков.

Завершая этап:
САУ Пион

Боевая работа расчетов САУ «Пион» ВС РФ

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малые проходы Харьковской, а также Васильевка Николаевской области.

Ракетные войска и артиллерия поразили 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВФУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Уничтожено более 400 националистов, десять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», десять спецавтомобилей, а также три пусковые установки зенитных комплексов С-300 в районе Краматорска, сообщили в военном ведомстве.

Артиллерия также поразила переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь других орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм САУ «Пион».

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— С начала проведения специальной военной операции уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Прямой наводкой

Во вторник в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Ефрейтор Александр Бояршин, сопровождая подразделение к месту дислокации основных сил, обнаружил тщательно оборудованный опорный пункт вооруженных формирований Украины. Доложив командиру о позициях противника, ефрейтор вступил в бой. Прицельным огнем он быстро подавил огневые точки ВФУ. Понимая, какую опасность несет БМД Бояршина, противник сосредоточил свои усилия на ее уничтожении.

БМД ефрейтора получила попадание из ручного гранатомета РПГ-7. Сам Александр был контужен, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два вражеских расчета гранатомётчиков.

Завершая этап:
Военный
Фото: РИА Новости
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Вызвав огонь на себя и уничтожив большое количество живой силы противника, ефрейтор Бояршин обеспечил взятие опорного пункта националистов, — заявили в российском Минобороны.

На брошенных позициях было обнаружено большое количество оружия иностранного производства, а также карты с позициями националистов.

Командир батальона связи подполковник Сергей Большаков обеспечивал бесперебойной связью мотострелковую бригаду, которая вела бои по освобождению одного из населенных пунктов. Во время очередного артиллерийского налета была серьезно повреждена антенна. Сергей Большаков под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем вместе с подчиненными устранил повреждения.

Благодаря отважным и решительным действиям подполковника Большакова удалось оперативно передать российским артиллеристам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций противника. Это обеспечило уничтожение военной техники и большого количества живой силы ВФУ.

Старший сержант Григорий Гершень, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, поддерживал наступление российских войск. В это время противник контратаковал российскую колонну при поддержке сильного артиллерийского и минометного огня. Оценив обстановку, старший сержант Гершень принял решение развернуть гаубицу и открыть огонь прямой наводкой.

Экипаж Григория Гершеня тремя точными выстрелами уничтожил боевую машину пехоты, бронеавтомобиль и минометный расчет противника, а также более 20 националистов, — сообщили в Минобороны.

Потеряв значительное количество живой силы и лишившись минометной поддержки, украинские диверсанты были вынуждены отступить.

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