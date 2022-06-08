Реклама
Прямой эфир
Общество
Конюхов и Потапкин установили рекорд дальности беспосадочного полета
Мир
Переговоры Лаврова и Чавушоглу начались в Анкаре
Мир
Росгвардия уничтожила крупные схроны с боеприпасами ВСУ в Донбассе
Мир
Из порта Бердянска отправятся первые суда с зерном
Культура
Третьяковка отреставрировала около 3 тыс. произведений графики
Мир
Турецкие СМИ сообщили о выдвижении 10 условий для снятия вето на расширение НАТО
Мир
Запорожская область возобновит железнодорожное сообщение с Крымом
Мир
Додон заявил о подготовке присоединения Молдавии к Румынии и НАТО
Мир
ПВО РФ сбили на окраине Херсона выпущенные ВСУ три ракеты «Точка-У»
Наука
Франция подписала разработанные США «Соглашения Артемиды» по космосу
Общество
Птенцы редких черношейных лебедей вылупились в Московском зоопарке
Сюжет:

Росгвардия уничтожила крупные схроны с боеприпасами ВСУ в Донбассе

Росгвардия: в Донбассе ликвидированы крупные схроны с оружием и боеприпасами ВСУ
0
Фото: rosguard.gov.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росгвардия уничтожила крупные схроны с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом в среду, 8 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Союзные войска пошли в наступление на славянском направлении. Онлайн спецоперации 8 июня
Эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«В одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики подразделение спецназа Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач обнаружило сто пятьдесят пять снарядов «Град», двадцать 152 мм снарядов от самоходной артиллерийской установки, тринадцать огнеметов», — говорится в сообщении.

В том же населенном пункте ЛНР росгвардейцы обнаружили пять гранатометов и более 90 выстрелов к ним, а также более 200 гранат различных модификаций, в том числе иностранного производства, крупнокалиберный пулемет «Утес» и более 27 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра.

Схроны с оружием и боеприпасами также обнаружены на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Здесь найдены более шестидесяти 120 мм танковых снарядов, 100 коктейлей Молотова, более 900 патронов к стрелковому оружию, 84 мм гранатомет иностранного производства, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) NLAW, две противотанковые управляемые ракеты и другое вооружение.

Помимо этого, отмечается в сообщении, станцией обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения Росгвардии засечено пять целей противника, по которым нанесено огневое поражение.

Накануне сообщалось, что саперы Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд ВСУ в Херсонской области. О взрывоопасном предмете сообщил фермер. Прибывшие на место саперы идентифицировали 122- миллиметровый снаряд реактивной системы залпового огня «Град». Боеприпас был уничтожен на месте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022