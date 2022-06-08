Росгвардия уничтожила крупные схроны с боеприпасами ВСУ в Донбассе

Росгвардия уничтожила крупные схроны с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом в среду, 8 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

«В одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики подразделение спецназа Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач обнаружило сто пятьдесят пять снарядов «Град», двадцать 152 мм снарядов от самоходной артиллерийской установки, тринадцать огнеметов», — говорится в сообщении.

В том же населенном пункте ЛНР росгвардейцы обнаружили пять гранатометов и более 90 выстрелов к ним, а также более 200 гранат различных модификаций, в том числе иностранного производства, крупнокалиберный пулемет «Утес» и более 27 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра.

Схроны с оружием и боеприпасами также обнаружены на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Здесь найдены более шестидесяти 120 мм танковых снарядов, 100 коктейлей Молотова, более 900 патронов к стрелковому оружию, 84 мм гранатомет иностранного производства, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) NLAW, две противотанковые управляемые ракеты и другое вооружение.

Помимо этого, отмечается в сообщении, станцией обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения Росгвардии засечено пять целей противника, по которым нанесено огневое поражение.

Накануне сообщалось, что саперы Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд ВСУ в Херсонской области. О взрывоопасном предмете сообщил фермер. Прибывшие на место саперы идентифицировали 122- миллиметровый снаряд реактивной системы залпового огня «Град». Боеприпас был уничтожен на месте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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