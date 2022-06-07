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Саперы Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд ВСУ в Херсонской области

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Фото: пресс-служба Росгвардии
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Саперы Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба ведомства.

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О взрывоопасном предмете росгвардейцам сообщил фермер.

«Прибывшие на место саперы идентифицировали 122 миллиметровый снаряд реактивной системы залпового огня «Град». Боеприпас представлял опасность и был уничтожен на месте», — заявили в пресс-службе.

Специалисты не обнаружили других снарядов при обследовании прилегающей территории. Сельскохозяйственные работы продолжаются.

Ранее, 6 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские саперы обезвредили почти 14 тыс. взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всего военными было проверено 2 832,1 га территории, в том числе за сутки — 1,4 га; а также: 35 зданий, из них — 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 км дорог.

26 мая начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об устранении минной опасности в акватории порта в Мариуполе.

23 мая военнослужащие Росгвардии РФ разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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