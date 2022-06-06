Российские саперы обезвредили почти 14 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе

Саперы Вооруженных сил России и МЧС РФ обезвредили почти 14 тыс. взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили 6 июня в Министерстве обороны РФ.

Всего военными было проверено 2 832,1 га территории, в том числе за сутки — 1,4 га; а также: 35 зданий, из них — 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 км дорог.

«Обнаружено и обезврежено 13 987 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 30», — рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник также отметил, что в регионе сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры из-за дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Притом что власти Украины продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями 70 иностранных государств и компаний-судовладельцев, чьи суда остаются заблокированными в шести портах страны, чтобы решить вопрос обеспечения их безопасного выхода из гаваней.

3 июня президент РФ Владимир Путин рассказал, что для вывоза украинского зерна через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях Западу необходимо дождаться, пока Россия закончит работу по разминированию находящихся под ее контролем портов, но также отметил необходимость Киеву разминировать свои порты. После чего оттуда тоже можно будет вывозить украинское зерно. При этом Россия не будет выдвигать «никаких условий», указал Путин.

26 мая Мизинцев сообщил об устранении минной опасности в акватории порта в Мариуполе. Накануне же, добавил военный, был открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море.

23 мая военнослужащие Росгвардии РФ разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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