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Причастная собственность: в РФ хотят национализировать украинские активы

На какие цели могут быть потрачены конфискованные средства
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса, предлагают национализировать. Об этом говорится в депутатском обращении в правительство и Следственный комитет (есть в распоряжении «Известий»). Предполагается, что конфискованные средства должны быть направлены на компенсации потерпевшим. Как отметили инициаторы, такой шаг Москвы станет симметричным ответом на закон, подписанный 10 марта Владимиром Зеленским, о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов на Украине, и последующее решение о национализации российского имущества в пользу Национального инвестиционного фонда. Предложение в целом поддерживают во фракциях Госдумы. Однако в нижней палате отмечают необходимость выработки правового механизма, который бы позволил сохранить институт частной собственности.

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Ответная мера

Национализация российской собственности на Украине уже началась. 10 марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории страны. 11 мая украинское правительство приняло решение о национализации российского имущества путем его передачи в Национальный инвестиционный фонд, созданный, в частности, для усиления армии. По данным СМИ, на конец мая на Украине арестовали активы России и Белоруссии на сумму свыше $1 млрд.

Кабмину и СК РФ предложили рассмотреть возможность принять аналогичные меры в России.

«Действия киевской власти заслуживают симметричного ответа со стороны Российской Федерации. Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов», — говорится в обращении депутата от КПРФ Сергея Обухова.

Причастная собственность
дом
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Что касается потерпевших в России, в результате обстрелов приграничных регионов есть погибшие и раненые, сотни домов и объектов инфраструктуры разрушены, напомнил депутат. В целом с 2014 года СК РФ возбудил более 870 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и членов ультранационалистических формирований. 77 тыс. человек признаны и допрошены в качестве потерпевших, в том числе почти 12 тыс. детей.

Для компенсации вреда потерпевшим в России и Донбассе необходимо национализировать имущество тех украинцев, которые причастны к совершению преступлений, считает депутат. Возмещение убытков собственникам не предполагается.

«Симметричный ответ на арест российских активов на Украине должен стать четким сигналом и для других стран, которые начали уже открыто обсуждать, как распорядиться замороженными богатствами России, — уточняет Сергей Обухов. — Они должны понимать, что неприкрытое хищение российской собственности не останется безнаказанным, совершается ли оно в пользу Украины или для решения собственных экономических проблем».

Согласно последней опубликованной декларации о доходах президента Украины Владимира Зеленского, его жене принадлежит квартира площадью 129 кв. м и стоимостью до 100 млн рублей в Ливадии, указано в письме. Государственный Совет Крыма включил ее в список имущества, подлежащего национализации. Однако как она будет осуществляться, пока не ясно. Поэтому требуется принятие соответствующей инициативы, считает депутат.

Причастная собственность
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Для проработки вопроса, по словам политика, может быть создана специальная группа экспертов, поскольку права на объекты недвижимости редко прямо декларируются. Это же касается и фактов участия в организациях.

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Например, по мнению Сергея Обухова, требует тщательной проверки размещенная в открытом доступе информация, согласно которой элитная недвижимость в Подмосковье может принадлежать жене командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева.

— Сейчас проведение национализации возможно. Правда, механизм, изложенный в статье 306 ГК РФ, предусматривает компенсацию убытков собственникам. Об этом не может идти и речи. Госсовет Крыма предложил изменить ГК РФ, однако их поправки не устроили федеральной центр. Возможно, правительство само предложит механизм национализации, — заявил «Известиям» Сергей Обухов.

«Известия» запросили правительство и Следственный комитет.

Сохранение принципов

Инициативу надо рассмотреть с точки зрения соответствия международному и российскому законодательству, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР). Проект не должен помешать сохранению базовых принципов института частной собственности.

Причастная собственность
бизнесмен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Мы приняли в первом чтении проект федерального закона о внешней администрации. Это нововведение прорабатывается в строгом соблюдении базовых принципов института частной собственности. Если мы сможем выработать правовой механизм, который, с одной стороны, сохраняет институт частной собственности, а с другой стороны, дает возможность обратить в доход государства активы (причастных к обстрелам украинцев. — «Известия»), тогда над таким решением нам всем необходимо поработать, — отметил политик.

Схожей позиции придерживаются справороссы. Эта инициатива должна стать исключением, а не правилом, иначе это может отпугнуть иностранных инвесторов, сообщил «Известиям» член фракции «Справедливая Россия — За правду» Игорь Ананских. Такая мера может стать эффективным предупреждением для западных стран не использовать российские активы, однако она должна распространяться именно на виновных в преступлениях, сказал «Известиям» член фракции ЛДПР Сергей Леонов.

На Западе активно ведется разговор о юридических возможностях использования замороженных российских денег. Напомним, сейчас там конфисковано порядка $300 млрд активов Центробанка. Однако пока иностранные власти не договорились, могут ли страны не только заморозить средства, но и использовать их для восстановления Украины. Пока эксперты сходятся во мнении, что, например, тем же США (там, по некоторым данным, находится $38 млрд, принадлежащих ЦБ РФ) для таких радикальных действий придется менять законодательство. Этим же путем, возможно, придется пойти и другим. Так, на Всемирном экономической форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, признала, что «юристы интенсивно работают над поиском возможных способов использования замороженных активов [РФ]».

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