Причастная собственность: в РФ хотят национализировать украинские активы
Активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса, предлагают национализировать. Об этом говорится в депутатском обращении в правительство и Следственный комитет (есть в распоряжении «Известий»). Предполагается, что конфискованные средства должны быть направлены на компенсации потерпевшим. Как отметили инициаторы, такой шаг Москвы станет симметричным ответом на закон, подписанный 10 марта Владимиром Зеленским, о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов на Украине, и последующее решение о национализации российского имущества в пользу Национального инвестиционного фонда. Предложение в целом поддерживают во фракциях Госдумы. Однако в нижней палате отмечают необходимость выработки правового механизма, который бы позволил сохранить институт частной собственности.
Ответная мера
Национализация российской собственности на Украине уже началась. 10 марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории страны. 11 мая украинское правительство приняло решение о национализации российского имущества путем его передачи в Национальный инвестиционный фонд, созданный, в частности, для усиления армии. По данным СМИ, на конец мая на Украине арестовали активы России и Белоруссии на сумму свыше $1 млрд.
Кабмину и СК РФ предложили рассмотреть возможность принять аналогичные меры в России.
«Действия киевской власти заслуживают симметричного ответа со стороны Российской Федерации. Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов», — говорится в обращении депутата от КПРФ Сергея Обухова.
Что касается потерпевших в России, в результате обстрелов приграничных регионов есть погибшие и раненые, сотни домов и объектов инфраструктуры разрушены, напомнил депутат. В целом с 2014 года СК РФ возбудил более 870 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и членов ультранационалистических формирований. 77 тыс. человек признаны и допрошены в качестве потерпевших, в том числе почти 12 тыс. детей.
Для компенсации вреда потерпевшим в России и Донбассе необходимо национализировать имущество тех украинцев, которые причастны к совершению преступлений, считает депутат. Возмещение убытков собственникам не предполагается.
«Симметричный ответ на арест российских активов на Украине должен стать четким сигналом и для других стран, которые начали уже открыто обсуждать, как распорядиться замороженными богатствами России, — уточняет Сергей Обухов. — Они должны понимать, что неприкрытое хищение российской собственности не останется безнаказанным, совершается ли оно в пользу Украины или для решения собственных экономических проблем».
Согласно последней опубликованной декларации о доходах президента Украины Владимира Зеленского, его жене принадлежит квартира площадью 129 кв. м и стоимостью до 100 млн рублей в Ливадии, указано в письме. Государственный Совет Крыма включил ее в список имущества, подлежащего национализации. Однако как она будет осуществляться, пока не ясно. Поэтому требуется принятие соответствующей инициативы, считает депутат.
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Для проработки вопроса, по словам политика, может быть создана специальная группа экспертов, поскольку права на объекты недвижимости редко прямо декларируются. Это же касается и фактов участия в организациях.
Например, по мнению Сергея Обухова, требует тщательной проверки размещенная в открытом доступе информация, согласно которой элитная недвижимость в Подмосковье может принадлежать жене командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева.
— Сейчас проведение национализации возможно. Правда, механизм, изложенный в статье 306 ГК РФ, предусматривает компенсацию убытков собственникам. Об этом не может идти и речи. Госсовет Крыма предложил изменить ГК РФ, однако их поправки не устроили федеральной центр. Возможно, правительство само предложит механизм национализации, — заявил «Известиям» Сергей Обухов.
«Известия» запросили правительство и Следственный комитет.
Сохранение принципов
Инициативу надо рассмотреть с точки зрения соответствия международному и российскому законодательству, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР). Проект не должен помешать сохранению базовых принципов института частной собственности.
— Мы приняли в первом чтении проект федерального закона о внешней администрации. Это нововведение прорабатывается в строгом соблюдении базовых принципов института частной собственности. Если мы сможем выработать правовой механизм, который, с одной стороны, сохраняет институт частной собственности, а с другой стороны, дает возможность обратить в доход государства активы (причастных к обстрелам украинцев. — «Известия»), тогда над таким решением нам всем необходимо поработать, — отметил политик.
Схожей позиции придерживаются справороссы. Эта инициатива должна стать исключением, а не правилом, иначе это может отпугнуть иностранных инвесторов, сообщил «Известиям» член фракции «Справедливая Россия — За правду» Игорь Ананских. Такая мера может стать эффективным предупреждением для западных стран не использовать российские активы, однако она должна распространяться именно на виновных в преступлениях, сказал «Известиям» член фракции ЛДПР Сергей Леонов.
На Западе активно ведется разговор о юридических возможностях использования замороженных российских денег. Напомним, сейчас там конфисковано порядка $300 млрд активов Центробанка. Однако пока иностранные власти не договорились, могут ли страны не только заморозить средства, но и использовать их для восстановления Украины. Пока эксперты сходятся во мнении, что, например, тем же США (там, по некоторым данным, находится $38 млрд, принадлежащих ЦБ РФ) для таких радикальных действий придется менять законодательство. Этим же путем, возможно, придется пойти и другим. Так, на Всемирном экономической форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, признала, что «юристы интенсивно работают над поиском возможных способов использования замороженных активов [РФ]».