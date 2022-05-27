Валютная власть: резервы России в девять раз превысили долг по еврооблигациям
Незамороженная часть золотовалютных резервов в девять раз больше долга РФ по еврооблигациям, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики. Это позволяет России расплатиться по внешнему долгу. 27 мая стране необходимо сделать платежи по евробондам в долларах и евро: деньги направлены в валюте платежа еще 20-го числа. Однако минфин США не продлил лицензию, позволяющую получать деньги от России, что может спровоцировать проблемы с обслуживанием задолженности. Вне зависимости от того, объявят ли стране технический дефолт, он не нанесет дополнительный удар по национальной экономике в условиях уже наложенных санкций, полагают эксперты.
В долговой ящик
Россия может столкнуться с риском дефолта из-за введенных против страны санкций, которые запрещают ей обслуживать обязательства перед иностранными инвесторами, номинированные в долларах. 27 мая Россия должна выплатить купон по евробондам в долларах с погашением в 2026 году (на $71,25 млн) и в евро с погашением в 2036-м (на €26,5 млн), следует из документации Минфина. Еще 20 мая ведомство заявило, что деньги в полном объеме получены платежным агентом по еврооблигациям — НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Выплаты были направлены в долларах и евро. «Известия» направили запрос в НРД.
На тот момент — вплоть до 25 мая — действовала лицензия управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США, которая позволяла получать платежи от России несмотря на санкции. Благодаря этой лицензии, например, стране удавалось провести платежи по госдолгу после введения ограничений. На 17:00 27 мая по-прежнему не появилось информации о том, дошли ли деньги до держателей российских еврооблигаций.
Накануне окончания действия лицензии минфин США решил ее не продлевать. Это делает невозможным обслуживание государственного внешнего долга в долларах США, заявили в Минфине РФ 25 мая. Там уточнили, что выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО НРД в качестве платежного агента. Выплаты держателям еврооблигаций внутри российской учетной инфраструктуры будут проводиться на их счета в депозитарии, подчеркнули в ведомстве.
Решение США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу России ущемляет в первую очередь права последних и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, заявили в Минфине РФ. В своих действиях ведомство исходит из максимального соблюдения прав инвесторов, сообщил его представитель «Известиям».
Следующие платежи по евробондам Минфина РФ намечены на 23 и 24 июня, напомнил ведущий аналитик отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. Он уточнил, что по одному выпуску документация явно предусматривает осуществление рублевых платежей, но по двум выпускам такой опции нет. В то же время в документации еврооблигаций есть раздел Currency Indemnity (возмещение в другой валюте), причем и у тех выпусков, где рубли явно не прописаны как альтернативная валюта для платежей, уточнил эксперт. Но как в реальности будет реализован Currency Indemnity, пока неизвестно.
Александр Шураков отметил: примерно 51% держателей еврооблигаций РФ — это российские резиденты, которые без каких-либо проблем получают деньги через национальную финансовую инфраструктуру.
Деньги есть
— На погашение обязательств перед иностранными держателями могут быть направлены рубли, но не через западные банки, а через «Национальный расчетный депозитарий». Он не находится под санкциями, и получатели смогут конвертировать средства в валюту обязательств по бондам. Таким образом, возможно, удастся обойти запрет на зачисление валюты на счета получателей в данных банках, — ожидает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.
Российский внешний госдолг относительно небольшой — $57 млрд: из них $36,5 млрд — еврооблигации и $18 млрд — госгарантии, оценил для «Известий» главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Он уточнил, что еврооблигации размещались таким образом, что график погашения по ним плавно распределен на срок до 2047 года. Годовые выплаты в счет погашения долга и по купонному доходу составляют около $3–4 млрд, оценил аналитик.
— Для выплат по внешнему долгу Россия располагает достаточным объемом средств. Объем незаблокированных западными странами золотовалютных резервов (ЗВР) составляет порядка $330 млрд. Текущее исполнение федерального бюджета идет с профицитом: 1 трлн рублей за январь–апрель 2022 года. Это позволяет обходиться без новых заимствований. В случае дефицита бюджета в этом и в следующем году могут быть использованы накопленные ранее резервы, — предположил Дмитрий Монастыршин.
Таким образом, объем незамороженных ЗВР в девять раз больше задолженности по еврооблигациям. Накопление ЗВР в последние годы происходило за счет высоких цен на сырьевые ресурсы и положительного сальдо внешней торговли РФ: сейчас профицит во внешней торговле еще более усилился и достиг $97 млрд за январь–апрель, уточнил Дмитрий Монастыршин. Он добавил, что приток иностранных денег в страну превышает отток, что позволяет правительству накопить новую «подушку» валютной ликвидности.
По-видимому, для США по политическим причинам важно довести ситуацию пускай и до технического, но всё же дефолта России, опасается аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Он предположил, что это событие будет максимально продвигаться в западном информационном поле как символ результата наложенных санкций. В то же время на рынке понимают, что Минфин РФ не имеет каких-либо проблем с привлечением валютной ликвидности для выплат.
При отсутствии потребности в новых заимствованиях и закрытии для России западного рынка капитала технический дефолт никаких угроз для национальной экономики не представляет, заявил Дмитрий Монастыршин. С ним согласен Александр Шураков: на фоне внешних ограничений и уже наложенных санкций возможный дефолт не несет для страны каких-то новых рисков или угроз, с которыми Россия еще не сталкивалась.