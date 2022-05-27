Валютная власть: резервы России в девять раз превысили долг по еврооблигациям

Незамороженная часть золотовалютных резервов в девять раз больше долга РФ по еврооблигациям, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики . Это позволяет России расплатиться по внешнему долгу. 27 мая стране необходимо сделать платежи по евробондам в долларах и евро: деньги направлены в валюте платежа еще 20-го числа . Однако минфин США не продлил лицензию, позволяющую получать деньги от России, что может спровоцировать проблемы с обслуживанием задолженности. Вне зависимости от того, объявят ли стране технический дефолт, он не нанесет дополнительный удар по национальной экономике в условиях уже наложенных санкций, полагают эксперты.

В долговой ящик

Россия может столкнуться с риском дефолта из-за введенных против страны санкций, которые запрещают ей обслуживать обязательства перед иностранными инвесторами, номинированные в долларах. 27 мая Россия должна выплатить купон по евробондам в долларах с погашением в 2026 году (на $71,25 млн) и в евро с погашением в 2036-м (на €26,5 млн) , следует из документации Минфина. Еще 20 мая ведомство заявило, что деньги в полном объеме получены платежным агентом по еврооблигациям — НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Выплаты были направлены в долларах и евро. «Известия» направили запрос в НРД.

валютная власть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На тот момент — вплоть до 25 мая — действовала лицензия управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США , которая позволяла получать платежи от России несмотря на санкции. Благодаря этой лицензии, например, стране удавалось провести платежи по госдолгу после введения ограничений. На 17:00 27 мая по-прежнему не появилось информации о том, дошли ли деньги до держателей российских еврооблигаций.

Накануне окончания действия лицензии минфин США решил ее не продлевать . Это делает невозможным обслуживание государственного внешнего долга в долларах США, заявили в Минфине РФ 25 мая. Там уточнили, что выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО НРД в качестве платежного агента. Выплаты держателям еврооблигаций внутри российской учетной инфраструктуры будут проводиться на их счета в депозитарии, подчеркнули в ведомстве.

Решение США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу России ущемляет в первую очередь права последних и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, заявили в Минфине РФ. В своих действиях ведомство исходит из максимального соблюдения прав инвесторов, сообщил его представитель «Известиям».

валютная власть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Следующие платежи по евробондам Минфина РФ намечены на 23 и 24 июня , напомнил ведущий аналитик отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. Он уточнил, что по одному выпуску документация явно предусматривает осуществление рублевых платежей, но по двум выпускам такой опции нет. В то же время в документации еврооблигаций есть раздел Currency Indemnity (возмещение в другой валюте), причем и у тех выпусков, где рубли явно не прописаны как альтернативная валюта для платежей, уточнил эксперт. Но как в реальности будет реализован Currency Indemnity, пока неизвестно.

Александр Шураков отметил: примерно 51% держателей еврооблигаций РФ — это российские резиденты, которые без каких-либо проблем получают деньги через национальную финансовую инфраструктуру.

Деньги есть

— На погашение обязательств перед иностранными держателями могут быть направлены рубли, но не через западные банки, а через «Национальный расчетный депозитарий» . Он не находится под санкциями, и получатели смогут конвертировать средства в валюту обязательств по бондам. Таким образом, возможно, удастся обойти запрет на зачисление валюты на счета получателей в данных банках, — ожидает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

валютная власть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российский внешний госдолг относительно небольшой — $57 млрд: из них $36,5 млрд — еврооблигации и $18 млрд — госгарантии , оценил для «Известий» главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Он уточнил, что еврооблигации размещались таким образом, что график погашения по ним плавно распределен на срок до 2047 года. Годовые выплаты в счет погашения долга и по купонному доходу составляют около $3–4 млрд, оценил аналитик.

— Для выплат по внешнему долгу Россия располагает достаточным объемом средств. Объем незаблокированных западными странами золотовалютных резервов (ЗВР) составляет порядка $330 млрд . Текущее исполнение федерального бюджета идет с профицитом: 1 трлн рублей за январь–апрель 2022 года. Это позволяет обходиться без новых заимствований. В случае дефицита бюджета в этом и в следующем году могут быть использованы накопленные ранее резервы, — предположил Дмитрий Монастыршин.

Таким образом, объем незамороженных ЗВР в девять раз больше задолженности по еврооблигациям . Накопление ЗВР в последние годы происходило за счет высоких цен на сырьевые ресурсы и положительного сальдо внешней торговли РФ: сейчас профицит во внешней торговле еще более усилился и достиг $97 млрд за январь–апрель, уточнил Дмитрий Монастыршин. Он добавил, что приток иностранных денег в страну превышает отток, что позволяет правительству накопить новую «подушку» валютной ликвидности.

валютная власть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По-видимому, для США по политическим причинам важно довести ситуацию пускай и до технического, но всё же дефолта России , опасается аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Он предположил, что это событие будет максимально продвигаться в западном информационном поле как символ результата наложенных санкций . В то же время на рынке понимают, что Минфин РФ не имеет каких-либо проблем с привлечением валютной ликвидности для выплат.