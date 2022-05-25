Полудефолт: что произойдет после запрета России гасить свои же долги

Утром 25 мая истек срок действия лицензии минфина США, которая позволяла России обслуживать свой внешний долг. Таким образом, вновь возникла угроза дефолта РФ по еврооблигациям. Российское правительство собирается продолжить выполнять свои обязательства в рублях, что может быть в текущей ситуации расценено как отказ платить. Почему США приняли такое решение и какие у него могут быть последствия — в материале «Известий».

Сколько Россия должна заплатить до конца года?

Государственный внешний долг нашей страны невелик и составляет около $40 млрд. Эта сумма не насчитывает даже 3% ВВП и несопоставима с ежегодным притоком валютной выручки в страну даже в кризисных условиях. При этом большинство обязательств являются долгосрочными. В текущем году Россия должна погасить около $1 млрд по еврооблигациям.

полудефолт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Следующий платеж по бумагам размером примерно в $100 млн должен пройти в пятницу, 27 мая. Судя по всему, эти деньги будут в любом случае выплачены в валюте, так как российский Минфин начал заранее перечислять средства контрагентам. После этого России предстоят платежи в июне ($400 млн), сентябре ($370 млн), а также небольшие суммы в общем размере менее $200 млн каждый месяц в IV квартале.

Зачем США приняли такое решение?

Ситуация выглядит предельно странно: Россия имеет все возможности погашать свою внешнюю задолженность в любой валюте. Даже если исключить из уравнения замороженную часть международных резервов (примерно $300 млрд), денег всё равно с лихвой хватит за счет поступившей уже после введения этих санкций валютной выручки. Таким образом, заемщику фактически запрещают погашать долги перед своими кредиторами. В чем смысл?

полудефолт Фото: Pexels

До конца план американских финансовых властей непонятен. Первоначально одной из декларировавшихся целей заморозки международных резервов было вынудить Россию платить по долгам из поступающей валютной выручки, чтобы ослабить ее экономически. Судя по всему, американские чиновники поняли, что выполнить указанную цель такими средствами не проще, чем ложкой вычерпать море, — объемы долгов слишком низкие, чтобы нанести сколько-нибудь существенный урон финансовой позиции РФ.

Новым направлением мысли может являться попытка спровоцировать кросс-дефолт и тем самым захватить многочисленные зарубежные активы, принадлежащие российскому государству, а также компаниям и частным лицам. В отличие от заморозки, которую можно удерживать долго, но не вечно, конфискация «по закону» в счет долга может оказаться безвозвратной.

Что такое кросс-дефолт и каковы шансы, что он произойдет?

В обычной ситуации самым неприятным последствием дефолта является закрытие международных рынков кредитования для объявившей неспособность расплачиваться по долгам страны. Но в нашем случае это опасность, которой можно пренебречь: Россия и раньше занимала исключительно мало и не столько ради получения средств, сколько для сохранения своего присутствия на мировом рынке еврооблигаций. Сейчас в связи с санкциями это вообще неактуально.

Соответственно, реальной угрозой является другое — кросс-дефолт. Суть этого события в том, что в случае просроченного платежа все кредиторы могут одновременно потребовать полного погашения облигаций вне зависимости от их срока действия. И это может коснуться не только государственных и гарантированных им обязательств, но и, скажем, еврооблигаций корпораций с государственным участием и даже без него. Инвесторы вправе обратиться в суды с требованием возмещения, которое может проводиться через арест и конфискацию активов.

полудефолт Фото: Global Look press/Zamir Usmanov

Вероятность данного события неясна. Кросс-дефолт возможен, но с возмещением средств у инвесторов могут возникнуть проблемы. Согласно английскому праву, выпускающее облигации государство обладает по умолчанию «суверенным иммунитетом» — с него нельзя просто взять и взыскать деньги, даже если оно категорически не желает платить. Исключения предусмотрены только в случае, если при выпуске эмитент специально укажет отказ от такого права. Собственно, с этим и были связаны мытарства Аргентины, допустившей несколько дефолтов в начале века, — Буэнос-Айрес от иммунитета отказался, чего нет в случае с Россией.

Заметим, это право действует даже в обычной обстановке, когда страна по тем или иным причинам сама отказывается возмещать долг или не располагает финансовыми ресурсами. Сейчас же ситуация беспрецедентна: Россия готова платить и имеет для этого все возможные средства, но ей буквально это запрещают. Юристам будет над чем поломать голову, но возможность полноценного ареста и истребования активов инвесторами такие обстоятельства должны снижать. Впрочем, непонятно, насколько текущая политическая обстановка повлияет на работу судов.

Возможно ли избежать дефолта при сохранении запретов?

Теоретически вполне. Как отмечает Bloomberg, инвесторы за пределами американской юрисдикции смогут получать средства без проблем. Большинство же держателей российских еврооблигаций находится в Европе. При этом для того, чтобы кредиторы объявили дефолт, нужно согласие около четверти всех заинтересованных лиц, но при таком раскладе кворума может и не набраться.

полудефолт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, неясно, какую часть валютного долга РФ держат российские же граждане и организации. По ряду оценок, их доля может составлять до половины и даже больше. В этом случае американские запреты бьют не в последнюю очередь по российским обладателям этих активов.

Что касается позиции Минфина России, то его представители прямо говорят, что далее будут осуществлять выплаты РФ в рублях. Неизвестно, будет ли это касаться всех облигаций либо только тех, погашение которых в валюте невозможно.