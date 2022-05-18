Дороже уговора: почему Россия продолжает хранить деньги в долговых бумагах США
В марте объем российских вложений в ценные госбумаги США составил $2,003 млрд. Относительно февраля показатель снизился почти вдвое — с $3,753 млрд. Почему Россия всё еще держит часть активов в госбумагах США, важно ли это для российской экономики и каков дальнейший прогноз — в материале «Известий».
Хоть шерсти клок
Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия оставила часть активов в виде государственных ценных бумаг. В феврале объем вложений составлял $3,753 млрд, в марте — уже $2,003 млрд. Что примечательно, на долгосрочные облигации приходится всего $2 млн, основной объем был размещен в краткосрочных облигациях. Таким образом, с 2018 года до настоящего момента Россия сократила вложения в госдолг США в 48 раз: с $96 млрд до $2 млрд.
Самыми крупными держателями американских государственных бумаг являются Япония ($1,2 трлн), Китай ($1,04 трлн) и Великобритания ($635 млрд).
Если внешний долг можно использовать для погашения средств в госбумагах — это уже неплохо, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
Здание Банка Японии
— Хотя бы таким образом потратить их было бы выгодно. Эти средства будут частично разморожены и реализованы, раз ими всё равно нельзя воспользоваться напрямую, — отмечает она.
По мнению эксперта, в целом ситуация с блокировкой золотовалютных резервов и средств одной страны на счетах другой выходит за рамки международного права и, в принципе, здравого смысла.
— Этим шагом американские власти подмочили репутацию надежных партнеров. Точно так же, как и недавно — Швейцария, которая замораживает счета, проводит расследование и размораживает, частично или полностью, руководствуясь только ей понятными механизмами. Такое поведение может вызвать обеспокоенность у иностранных инвесторов. Тот же Китай с их большой долей американских госбумаг в портфеле может начать постепенно сворачивать инвестиции, — добавила Косарева.
Погашение долга
Эта информация не имеет значения для российской экономики, поскольку после блокировки золотовалютных резервов (ЗВР) воспользоваться этими средствами Россия может только для выплат по собственному внешнему долгу, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.
— Что, видимо, и было сделано, поскольку объем вложений уменьшился. Либо часть ценных бумаг США погасилась и конвертировалась в валюту, — пояснил он.
Эксперт напоминает: в 2018 году вложения упали в семь раз: с $96 млрд до $13,2 млрд к концу года.
— Но это не помогло, США нашли способ заблокировать российские ЗВР. В дальнейшем постепенно в рамках выплат по внешнему долгу вложения сократятся до нуля, и начнут списывать средства из заблокированных ЗВР, в других активах. Объем заблокированных ЗВР России составляет порядка $300 млрд, что составляет примерно 50% от общего объема, — предполагает он.
Игра на понижение
Озвученные средства обнулятся в течение ближайших месяцев, полагает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.
— В общем значении объема активов в $2,003 млрд объем краткосрочных оценивается в $2,001 млрд и только $2 млн — в долгосрочных госбумагах. Таким образом, предположу, что в течение ближайших месяцев объем вложений РФ в госдолг США обнулится по мере того, как краткосрочные облигации будут погашаться, — подчеркивает аналитик.
Когда политика в ущерб экономике
Трежерис (американские государственные долговые обязательства) — это в настоящий момент самые надежные бумаги с гарантированным доходом, считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.
— Российский ЦБ точно так же, как и центробанки других стран, таким образом делает вложения и получает дополнительный доход. Резервы страны растут за счет инвестиций. Это общепринятая мировая практика, — пояснил он.
По оценке эксперта, значительное сокращение вложений в трежерис в марте — результат больше политики, чем экономики.
— На фоне введенных со стороны США санкций продолжать покупать их долговые бумаги было бы не очень понятно с точки зрения общественного мнения. Но при этом трежерис не были проданы полностью — это по-прежнему инвестиция и способ заработка для РФ, — продолжает собеседник издания.
При этом долговые бумаги США делятся на краткосрочные и долгосрочные. То есть выплаты по разным бумагам наступают либо в течение 3–5 лет, либо гораздо позже — через 10–15–30 лет.
— Доход по ним разный, ЦБ держит в резерве бумаги краткосрочные (в миллиардах долларов) и долгосрочные (в миллионах долларов). Первых — значительно больше, вторых — намного меньше, — напоминает эксперт.
Закономерный процесс
Избавление России от американских гособлигаций началось давно, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
— Еще в 2010 году, достигнув пика в $176,3 млрд, Россия постепенно начала снижать свое присутствие на рынке американского госдолга. Особенно ярко эта тенденция проявилась в декабре 2014 года и после присоединения Крыма к территории России, — рассказывает финансист.
По оценке эксперта, временное наращивание гособлигаций произошло в 2017 году, но потом снова пошло на понижение.
— Так, в апреле 2018 года активы сократились вдвое по итогам месяца, до $48,7 млрд. И уже в мае 2018 года — еще втрое, до $14,9 млрд. С начала пандемии этот показатель не превышал и $10 млрд. Таким образом, вложения России в экономику США снизились до исторических минимумов, — добавила она.
На взгляд финансиста, избавление от большей части американских активов — здравый шаг Центробанка России.
— Вот эти оставшиеся $2 млрд — просто капля в море относительно объемов российских вложений 5–10 лет назад и, например, относительно лидеров обеспечителей американского госдолга — Японии и Китая, где инвестиции исчисляются триллионами долларов. Считаем уход от зависимости от американских гособлигаций позитивной тенденцией. Российская экономика больше не зависит от экономических успехов страны, выступающей открыто недружественно. Сохранение или наращивание активов и поддержание экономики США в данных обстоятельствах выглядело бы странным, — резюмирует Юлия Макаренко.