Дороже уговора: почему Россия продолжает хранить деньги в долговых бумагах США

В марте объем российских вложений в ценные госбумаги США составил $2,003 млрд. Относительно февраля показатель снизился почти вдвое — с $3,753 млрд. Почему Россия всё еще держит часть активов в госбумагах США, важно ли это для российской экономики и каков дальнейший прогноз — в материале «Известий».

Хоть шерсти клок

Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия оставила часть активов в виде государственных ценных бумаг. В феврале объем вложений составлял $3,753 млрд, в марте — уже $2,003 млрд. Что примечательно, на долгосрочные облигации приходится всего $2 млн, основной объем был размещен в краткосрочных облигациях. Таким образом, с 2018 года до настоящего момента Россия сократила вложения в госдолг США в 48 раз: с $96 млрд до $2 млрд.

Самыми крупными держателями американских государственных бумаг являются Япония ($1,2 трлн), Китай ($1,04 трлн) и Великобритания ($635 млрд).

Если внешний долг можно использовать для погашения средств в госбумагах — это уже неплохо, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Дороже уговора Здание Банка Японии Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda

— Хотя бы таким образом потратить их было бы выгодно. Эти средства будут частично разморожены и реализованы, раз ими всё равно нельзя воспользоваться напрямую, — отмечает она.

По мнению эксперта, в целом ситуация с блокировкой золотовалютных резервов и средств одной страны на счетах другой выходит за рамки международного права и, в принципе, здравого смысла.

— Этим шагом американские власти подмочили репутацию надежных партнеров. Точно так же, как и недавно — Швейцария, которая замораживает счета, проводит расследование и размораживает, частично или полностью, руководствуясь только ей понятными механизмами. Такое поведение может вызвать обеспокоенность у иностранных инвесторов. Тот же Китай с их большой долей американских госбумаг в портфеле может начать постепенно сворачивать инвестиции, — добавила Косарева.

Погашение долга

Эта информация не имеет значения для российской экономики, поскольку после блокировки золотовалютных резервов (ЗВР) воспользоваться этими средствами Россия может только для выплат по собственному внешнему долгу , утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Что, видимо, и было сделано, поскольку объем вложений уменьшился. Либо часть ценных бумаг США погасилась и конвертировалась в валюту, — пояснил он.

дороже Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Эксперт напоминает: в 2018 году вложения упали в семь раз: с $96 млрд до $13,2 млрд к концу года.

— Но это не помогло, США нашли способ заблокировать российские ЗВР. В дальнейшем постепенно в рамках выплат по внешнему долгу вложения сократятся до нуля, и начнут списывать средства из заблокированных ЗВР, в других активах. Объем заблокированных ЗВР России составляет порядка $300 млрд, что составляет примерно 50% от общего объема , — предполагает он.

Игра на понижение

Озвученные средства обнулятся в течение ближайших месяцев, полагает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

— В общем значении объема активов в $2,003 млрд объем краткосрочных оценивается в $2,001 млрд и только $2 млн — в долгосрочных госбумагах. Таким образом, предположу, что в течение ближайших месяцев объем вложений РФ в госдолг США обнулится по мере того, как краткосрочные облигации будут погашаться, — подчеркивает аналитик.

Когда политика в ущерб экономике

Трежерис (американские государственные долговые обязательства) — это в настоящий момент самые надежные бумаги с гарантированным доходом, считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Российский ЦБ точно так же, как и центробанки других стран, таким образом делает вложения и получает дополнительный доход. Резервы страны растут за счет инвестиций. Это общепринятая мировая практика, — пояснил он.

По оценке эксперта, значительное сокращение вложений в трежерис в марте — результат больше политики, чем экономики.

Дороже уговора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— На фоне введенных со стороны США санкций продолжать покупать их долговые бумаги было бы не очень понятно с точки зрения общественного мнения. Но при этом трежерис не были проданы полностью — это по-прежнему инвестиция и способ заработка для РФ, — продолжает собеседник издания.

При этом долговые бумаги США делятся на краткосрочные и долгосрочные. То есть выплаты по разным бумагам наступают либо в течение 3–5 лет, либо гораздо позже — через 10–15–30 лет.

— Доход по ним разный, ЦБ держит в резерве бумаги краткосрочные (в миллиардах долларов) и долгосрочные (в миллионах долларов). Первых — значительно больше, вторых — намного меньше, — напоминает эксперт.

Закономерный процесс

Избавление России от американских гособлигаций началось давно, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Еще в 2010 году, достигнув пика в $176,3 млрд, Россия постепенно начала снижать свое присутствие на рынке американского госдолга. Особенно ярко эта тенденция проявилась в декабре 2014 года и после присоединения Крыма к территории России, — рассказывает финансист.

По оценке эксперта, временное наращивание гособлигаций произошло в 2017 году, но потом снова пошло на понижение.

Дороже уговора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Так, в апреле 2018 года активы сократились вдвое по итогам месяца, до $48,7 млрд. И уже в мае 2018 года — еще втрое, до $14,9 млрд. С начала пандемии этот показатель не превышал и $10 млрд. Таким образом, вложения России в экономику США снизились до исторических минимумов, — добавила она.

На взгляд финансиста, избавление от большей части американских активов — здравый шаг Центробанка России.