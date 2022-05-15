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Режим разморозки: Швейцария вывела из-под антироссийских санкций $3,4 млрд

Средства на счетах были заблокированы в «превентивном порядке»
Фото: Getty Images/assalve
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Власти Швейцарии вывели из-под действия санкций $3,4 млрд. Это почти треть от общей суммы российских активов, замороженных в этой стране. Почему это произошло и какие могут быть последствия — в материале «Известий».

По швейцарскому счету

На 12 мая объем российских активов, которые остаются замороженными в Швейцарии в рамках санкций, насчитывает $6,3 млрд. Об этом заявил представитель государственного секретариата экономики конфедерации Эрвин Боллингер.

В начале апреля были заморожены $7,5 млрд. Затем объем достиг $9,7 млрд. По словам швейцарских властей, средства заблокированы в «превентивном порядке». Из них $3,4 млрд выведено, это примерно треть активов.

Швейцария присоединилась к списку недружественных государств распоряжением правительства РФ от 5 марта 2022 года. Эта страна поддержала антироссийские санкции, несмотря на заявленный нейтралитет.

Режим разморозки
аэропорт
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg

Проверка под запрос

Швейцария в марте 2022 года объявила о введении ряда санкций против России, аналогичных тем, что были введены ЕС, напоминает научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

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— В заявлении Федерального совета Швейцарии от 4 марта отмечается, что страна принимает именно пакеты санкций, введенных ЕС, на уровне национального указа «О мерах, связанных с ситуацией на Украине». Это значит, что заморозка активов коснулась граждан и компаний из санкционных списков ЕС. В будущем власти Швейцарии в сотрудничестве с кантонами будут находить новые активы, которые могут подпадать под санкции. Эти активы также будут замораживаться до установления факта, действительно ли они принадлежат лицам из санкционных списков или лицам, действующим в их интересах. При этом продолжится и обратный процесс: активы, для конфискации которых не будет найдено достаточных правовых оснований, могут разморозить, — пояснил Ермохин.

По словам эксперта, изначально заморозка активов в Швейцарии носила превентивный характер, пока не установлено, подпадают ли они под санкции.

Позже, по заявлениям представителя госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO), часть активов была выведена, поскольку не было найдено достаточных правовых оснований для сохранения их заморозки или конфискации. Дело в том, что под санкции подпадают активы не только в прямой собственности лиц или компаний из санкционных списков, но и лиц, в отношении которых доказано, что они владеют активами в пользу лиц, включенных в санкционные списки, — добавил он.

Согласно прогнозу аналитика, в будущем объемы замороженных активов могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

— С одной стороны, банки продолжают искать санкционные активы, а с другой — продолжается работа по установлению связи замороженных активов с санкционными списками, — предполагает Ермохин.

Режим разморозки
банк
Фото: Getty Images/Raymond Reuter

Не так надежно, как часы

Исторически сложилось, что Швейцария и швейцарские банки ассоциируются со всем самым надежным и качественным — в глобальном, экономическом, политическом и потребительском смыслах, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

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Репутация Швейцарии была такова, что нельзя было и помыслить, что эта страна может подвергнуться политическому влиянию и открыто выступить против одной из стран в интересах другой. Это государство всегда подчеркнуто отстраняется от конфликтов между другими странами, открыто не поддерживая никого. Но сейчас Швейцария противоречит сама себе, — отмечает аналитик.

По мнению эксперта, ситуация бы выглядела довольно забавно, если бы не была такой грустной.

— Получилось даже смешно. Те, кто в течение нескольких десятилетий транслировал неангажированность и давал самые большие гарантии сохранности средств, оказались не такими надежными и просто «одними из» и сознательно нарушили собственные принципы. Ситуация обернулась потерей репутации самой надежной страны, — утверждает собеседница «Известий».

В итоге в проигрыше оказалась относительно небольшая прослойка людей.

В основном это те, кто систематически и долгие годы вывозил деньги из России, полагая, что лучше швейцарского банка ничего не придумаешь. Следовательно, как показала практика, самая надежная инвестиционная стратегия на сегодняшний день — оставлять деньги внутри страны, — резюмирует Екатерина Косарева.

Режим разморозки
копилка
Фото: Global Look Press/Udo Kroener

Началось не вчера

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Швейцария присоединилась к недружественным антироссийским действиям и этот процесс шел с 2014 года, уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Следовательно, сюрпризом блокировка средств не стала. На наш взгляд, российским гражданам и предпринимателям стоит хранить средства только в России, так как в новом мире это единственная страна, в которой человек, родившийся в СССР или России, имеет шансы сохранить капитал, — уточнил эксперт.

По оценке аналитика, уже с 2014 года хранить деньги в других странах — рискованный шаг.

— Периоды охлаждения отношений сменяются потеплением. Но, по сути, это только возможность выманить новые средства из России для последующей конфискации. Граждане России стали неприемлемыми клиентами практически по всему миру. А те страны, которые с Россией продолжили работать, не внушают доверия с точки зрения надежности, — полагает Тузов.

Горстка избранных

Главным образом речь идет об активах россиян, которые попали в санкционные списки ЕС и США. Это средства в банках на счетах и недвижимость, уточняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Режим разморозки
дипломат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Количество таких персон и их фамилии не раскрываются. То есть заморозка активов Швейцарией коснулась непосредственно руководителей российских компаний, банков и чиновников, которые имеют счета и недвижимость в этой стране, — поясняет Деев.

По мнению эксперта, разморозка части активов объясняется выходом этих граждан из-под действия санкций.

В последние недели появлялось много информации, что российские бизнесмены либо продавали свои контрольные пакеты акций, либо уходили с руководящих постов в компаниях, которые попали под западные ограничения. Тем самым юридически в отношении таких граждан санкции переставали действовать, и Швейцария снимала заморозку активов, — объясняет Деев.

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