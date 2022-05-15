Режим разморозки: Швейцария вывела из-под антироссийских санкций $3,4 млрд

Власти Швейцарии вывели из-под действия санкций $3,4 млрд. Это почти треть от общей суммы российских активов, замороженных в этой стране. Почему это произошло и какие могут быть последствия — в материале «Известий».

По швейцарскому счету

На 12 мая объем российских активов, которые остаются замороженными в Швейцарии в рамках санкций, насчитывает $6,3 млрд. Об этом заявил представитель государственного секретариата экономики конфедерации Эрвин Боллингер.

В начале апреля были заморожены $7,5 млрд. Затем объем достиг $9,7 млрд. По словам швейцарских властей, средства заблокированы в «превентивном порядке». Из них $3,4 млрд выведено, это примерно треть активов.

Швейцария присоединилась к списку недружественных государств распоряжением правительства РФ от 5 марта 2022 года. Эта страна поддержала антироссийские санкции, несмотря на заявленный нейтралитет.

Режим разморозки Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg

Проверка под запрос

Швейцария в марте 2022 года объявила о введении ряда санкций против России, аналогичных тем, что были введены ЕС, напоминает научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

— В заявлении Федерального совета Швейцарии от 4 марта отмечается, что страна принимает именно пакеты санкций, введенных ЕС, на уровне национального указа «О мерах, связанных с ситуацией на Украине». Это значит, что заморозка активов коснулась граждан и компаний из санкционных списков ЕС. В будущем власти Швейцарии в сотрудничестве с кантонами будут находить новые активы, которые могут подпадать под санкции. Эти активы также будут замораживаться до установления факта, действительно ли они принадлежат лицам из санкционных списков или лицам, действующим в их интересах. При этом продолжится и обратный процесс: активы, для конфискации которых не будет найдено достаточных правовых оснований, могут разморозить, — пояснил Ермохин.

По словам эксперта, изначально заморозка активов в Швейцарии носила превентивный характер, пока не установлено, подпадают ли они под санкции.

— Позже, по заявлениям представителя госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO), часть активов была выведена, поскольку не было найдено достаточных правовых оснований для сохранения их заморозки или конфискации. Дело в том, что под санкции подпадают активы не только в прямой собственности лиц или компаний из санкционных списков, но и лиц, в отношении которых доказано, что они владеют активами в пользу лиц, включенных в санкционные списки, — добавил он.

Согласно прогнозу аналитика, в будущем объемы замороженных активов могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

— С одной стороны, банки продолжают искать санкционные активы, а с другой — продолжается работа по установлению связи замороженных активов с санкционными списками, — предполагает Ермохин.

Режим разморозки Фото: Getty Images/Raymond Reuter

Не так надежно, как часы

Исторически сложилось, что Швейцария и швейцарские банки ассоциируются со всем самым надежным и качественным — в глобальном, экономическом, политическом и потребительском смыслах, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Репутация Швейцарии была такова, что нельзя было и помыслить, что эта страна может подвергнуться политическому влиянию и открыто выступить против одной из стран в интересах другой. Это государство всегда подчеркнуто отстраняется от конфликтов между другими странами, открыто не поддерживая никого. Но сейчас Швейцария противоречит сама себе, — отмечает аналитик.

По мнению эксперта, ситуация бы выглядела довольно забавно, если бы не была такой грустной.

— Получилось даже смешно. Те, кто в течение нескольких десятилетий транслировал неангажированность и давал самые большие гарантии сохранности средств, оказались не такими надежными и просто «одними из» и сознательно нарушили собственные принципы. Ситуация обернулась потерей репутации самой надежной страны, — утверждает собеседница «Известий».

В итоге в проигрыше оказалась относительно небольшая прослойка людей.

— В основном это те, кто систематически и долгие годы вывозил деньги из России, полагая, что лучше швейцарского банка ничего не придумаешь. Следовательно, как показала практика, самая надежная инвестиционная стратегия на сегодняшний день — оставлять деньги внутри страны , — резюмирует Екатерина Косарева.

Режим разморозки Фото: Global Look Press/Udo Kroener

Началось не вчера

Швейцария присоединилась к недружественным антироссийским действиям и этот процесс шел с 2014 года, уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Следовательно, сюрпризом блокировка средств не стала. На наш взгляд, российским гражданам и предпринимателям стоит хранить средства только в России, так как в новом мире это единственная страна, в которой человек, родившийся в СССР или России, имеет шансы сохранить капитал, — уточнил эксперт.

По оценке аналитика, уже с 2014 года хранить деньги в других странах — рискованный шаг.

— Периоды охлаждения отношений сменяются потеплением. Но, по сути, это только возможность выманить новые средства из России для последующей конфискации. Граждане России стали неприемлемыми клиентами практически по всему миру. А те страны, которые с Россией продолжили работать, не внушают доверия с точки зрения надежности, — полагает Тузов.

Горстка избранных

Главным образом речь идет об активах россиян, которые попали в санкционные списки ЕС и США. Это средства в банках на счетах и недвижимость, уточняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Режим разморозки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Количество таких персон и их фамилии не раскрываются. То есть заморозка активов Швейцарией коснулась непосредственно руководителей российских компаний, банков и чиновников, которые имеют счета и недвижимость в этой стране, — поясняет Деев.

По мнению эксперта, разморозка части активов объясняется выходом этих граждан из-под действия санкций.