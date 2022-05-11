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На Украине утвердили переход активов России в собственность страны

Правительство Украины утвердило документ о переходе активов России в собственность страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Украинское правительство утвердило документ, согласно которому российские активы отходят Киеву. Об этом 11 мая заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд», — написал он в своем Telegram-канале.

О планах национализировать всю российскую собственность Шмыгаль рассказал 8 апреля. В то же время глава одесской областной администрации Максим Марченко отметил, что корабли под российским флагом, которые дислоцируются на судоремонтном заводе в городе Измаиле Одесской области, будут изъяты в пользу украинского правительства.

Верховная рада 1 апреля приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию по защите Донбасса. Подразумевается, что всё национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а сделают «репарациями».

17 марта депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов в РФ, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что вырученные от продажи средства могли бы быть направлены на восстановление Донбасса.

Ранее, 11 марта, глава Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры из-за принятого закона о принудительном изъятии российской собственности.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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