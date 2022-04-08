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Киев объявил о планах национализировать всю собственность России на Украине

Премьер Шмыгаль Украины объявил о национализации всей собственности России в стране
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Киев национализирует всю собственность России на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу «Рада» 8 апреля.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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«Принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно мы национализируем всё российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам РФ», — сообщил Шмыгаль.

Также сегодня глава Одесской областной администрации Максим Марченко отметил, что корабли под российском флагом, которые дислоцируются на судоремонтном заводе в городе Измаиле Одесской области, будут изъяты в пользу украинского правительства.

Украинская Верховная рада 1 апреля приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса.

Закон подразумевает, что всё национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а сделают «репарациями» за проведение Россией специальной военной операции, прокомментировала закон глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

17 марта депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов в РФ, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что вырученные от продажи средства могли бы быть направлены на восстановление Донбасса.

Ранее, 11 марта, глава Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры из-за принятого закона о принудительном изъятии российской собственности.

10 марта Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, что необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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